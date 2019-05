Messi pide perdón por Anfield

Leo Messi reconoció que la eliminación en Liverpool, en las semifinales de la Liga de Campeones perdiendo por 4-0 pese a tener una ventaja de 3-0 del Camp Nou, fue "lamentable" y algo que no se puede permitir y además ha asegurado que la plantilla no se puede perdonar el no competir, si bien piensa en ganar la Copa del Rey y terminar "bien" el año.

"Sabíamos que no nos podía pasar lo mismo que el año anterior y nos pasó, fue lamentable el partido que hicimos y la imagen que dimos. Te puede pasar un año, pero que sean dos años seguidos y quedar fuera de poder pasar a una final de 'Champions', lo que ocurrió es 'impermitible'", se sinceró Messi en rueda de prensa sobre la derrota en Anfield. Messi fue cuestionado mayormente por la 'Champions', y con sus respuestas mostró estar tocado por un "golpe durísimo" de encajar.

"Fue un partido muy similar a lo de Roma (eliminados el año pasado con 3-0 en Roma tras un 4-1 en Barcelona), rápidamente nos hacen un gol y te empieza a trabajar la cabeza, piensas en que no puede pasar lo de Roma, vas entrando en esa dinámica. Reaccionamos bien, el primer tiempo no fue malo del todo, pero salimos en el segundo tiempo y no competimos. Fue el mayor error, no nos podemos perdonar que no competimos, nos estábamos jugando una final", lamentó.

No obstante, cree que ahora el vestuario está "tranquilo" y encarado a poder ganar la Copa y firmar un nuevo doblete. "El golpe fue durísimo, la verdad. Pero esto es una final y un título, podemos hacer un doblete y terminar bien dentro de lo que cabe el año. Hay que pensar en que hay que ganar, como en todas las finales la idea es ir a buscar el título", manifestó.