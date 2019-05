Ainhoa Lameiro era una niña cuando descubrió el mundo de la canoa. "Empecé con unos doce años. Vinieron a dar una charla al IES Pedras Rubias y me llamó la atención", recuerda. "Como me daban facilidades, como venir a buscarme a casa y a traerme, decidí probar". El primer año hizo pista, pero "era muy aburrido para mí", bromea. "Necesitaba algo más movido, que me tuviera entretenida, así que me cambié al slalom", prosigue.

"Con 13 años gané mi primer Campeonato de España y a partir de ahí ya todo fue mejorar". La oportunidad de irse becada al CGTD de Pontevedra la vio clara desde el primer momento. "Lo vi claro porque soy una persona bastante echada para adelante y, además, mis padres estaban de acuerdo y me apoyaron en todo momento, así que por qué no probar".

Ahora, en La Seu también compagina sus entrenamientos con una carrera universitaria (Administración y Dirección de Empresas), aunque lo hace a distancia. "Vivir del piragüismo está muy difícil y yo quiero tener unos estudios", afirma.

Su día a día ha cambiado también: "En Pontevedra entrenaba todos los días por la mañana y solo tres días por la tarde, porque tenía clases, pero ahora entreno mañana y tarde todos los días, incluidos los sábados y los domingos por la mañana". El cambio no ha sido traumático. "No me costó adaptarme y de momento aguanto el ritmo", bromea. Lo que sí ha cambiado es que "voy muy poco a casa y ahora se me presenta un verano en el que tampoco iré nada".