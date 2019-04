Zidane: "Hay muchos jugadores con los que se puede hacer caja"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, no desveló sus planes de futuro y confesó que aún no ha hablado con ninguno de sus futbolistas sobre la próxima temporada, pero reivindicó su valor al afirmar que "hay muchos jugadores con los que se puede hacer caja".

Centrado en el final de temporada, Zidane aún no ha comunicado a ningún jugador su destino del próximo curso. "Es una conversación que voy a tener, pero de momento no hablé con ninguno porque estamos todavía jugando y nos quedan siete partidos. Habrá tiempo para hablar de lo que vamos a hacer".

"Aquí hay muchos jugadores con los que se puede hacer caja para el club porque todos son muy buenos y hay muchos clubes que quieren a muchos jugadores del Real Madrid. No es nuevo", añadió.

Entre ellos dejó entrever que no está Isco Alarcón, por el que muestra un cariño especial, pero no se expresó igual cuando fue preguntado por el galés Gareth Bale. "Isco es un jugador importante que me gusta, veremos lo que vamos a hacer el próximo año pero todos saben lo que pienso de él".

De Bale habló sólo con miras hasta el final de curso. "Espero de él como de los demás. Quedan siete partidos y cuento con Gareth". En una rueda de nombres propios, los gustos del técnico francés quedaron en evidencia cuando fue cuestionado por Karim Benzema.

"Es compatible con todos porque a los buenos siempre los puedes juntar. Karim es un jugador diferente, no es un nueve. Cuando le vi empezar jugaba más en el medio y por banda. Él sabe que puede hacer muchas cosas, puede marcar como un nueve y asociarse con muchos jugadores", definió.

Respecto a Toni Kroos aseguró que "es un jugador fundamental" y recordó que en "los cinco años que está en el Real Madrid ha hecho cosas muy buenas". Valoró su "tranquilidad" y que "no le supera la presión". Palabras que dejan entrever que el centrocampista alemán está en sus planes de futuro.

Con Marcos Llorente dejó más dudas. "Veremos para el próximo año, lo conozco desde hace mucho tiempo porque estuvimos juntos en el Castilla y es un jugador que siempre mejora. Lo único es que necesita jugar más, porque le va a venir bien. Recuerdo el año del Alavés, tuvo continuidad y ahí hizo una temporada fenomenal".

Fueron las pistas que fue dejando en el camino Zidane que reivindica que "todos los que están en el Real Madrid son buenos e importantes", augura cambios "a final de temporada", que será el momento en el que todos sus jugadores "sabrán" lo que tiene en mente para la próxima temporada.

Mientras, el equipo juega esta noche un partido intrascendente en el campo del Leganés donde se esperan muchos cambios en el equipo.