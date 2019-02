El Sárdoma defiende su triunfo ante el Valladares

El fútbol femenino vigués ya tiene sus cinco segundos más polémicos de la historia en el gol anulado al Valladares ante el Sárdoma que pudo significar el 2-2 frente al Sárdoma y que, además, según ha dado a conocer la RFEF, ha acabado con cuatro partidos de sanción (dos por las protestas y otros tantos por no irse a vestuarios y quedarse a ver los minutos restantes) para el técnico Gabi Couñago, expulsado en el minuto 88.

Tras las fotografías que el equipo de A Gándara defendía para demostrar que era gol legal, el cuerpo técnico del Sárdoma ha presentado un vídeo al que ha tenido acceso FARO DE VIGO. Es de toda la acción y se contrapone a las imágenes tomadas por una espectadora desde un ángulo que no alcanzaba a ver la situación de todas las jugadoras en la acción. Mientras el Valladares considera que el tanto de Marta Carballo debió de suponer el 2-2 del derbi vigués de este pasado domingo, Dani Núñez y sus ayudantes esgrimen el vídeo de toda la jugada tomada desde la grada y con visión completa de la posición de jugadoras, árbitro, balón y asistente. Con ese documento gráfico el Sárdoma defiende que hubo fuera de juego.

El vídeo, de 53 segundos, ofrece los 5 segundos claves: el tiempo que va desde el saque de esquina hasta que el árbitro, el vigués Gabriel Quintairos, anula el gol por fuera de juego. Y el Sárdoma considera probado que hubo acción antirreglamentaria y que, por tanto, el colegiado actuó con acierto.

Sara Alonso, la portera sardomista salía a despejar y su golpeo, muy corto, dejaba el cuero al borde del área pequeña para que Trabazos cabecease, Alonso tocase de nuevo sin poder blocar y el balón cayese franco al suelo y Marta Carballo disparase a bote pronto. Gol. Pues no. El esférico tocaba en Anita, caída en la línea de gol, justo cuando entraba. El asistente levantaba el banderín, el árbitro veía a su línea y señalaba la infracción, brazo izquierdo arriba. La sardomista María Calvar era la primera en darse cuenta de la decisión arbitral y también levantaba la mano. Anita, capitana local, se iba hacia él protestando, pero este no cambió la decisión.

Según la normativa y el asistente, fuera de juego posicional. Según el espíritu de la regla FIFA (posición más influencia), tal vez la jugadora no intervenía –había otra futbolista del Valladares también en el suelo, en idéntica situación–. Según el Valladares, gol. Según el Sárdoma, fuera de juego.

El equipo que dirige Dani Núñez se impuso en A Gándara por 1-2 (mismo resultado al descanso) en un choque con tres acciones polémicas, al menos a ojos del club local pues las protestó en el campo: dos goles anulados (con 0-0 y 1-2) y un penalti por posible mano, también en el segundo periodo, que reclamó el sector del público más próximo a la jugada y que el colegiado no señaló.

El partido fue grabado en vídeo por ambos clubes (el delegado, en el caso sardomista), algo habitual a lo largo de la temporada y que permite a un entrenador analizar los posibles errores propios y el juego del rival. Esta vez, además de la evaluación del juego, se aporta por el equipo visitante como prueba para sostener que el gol de Carballo, no concedido, se produjo en una acción ilegal.

A Gándara vivió por vez primera en su historia un derbi vigués de categoría nacional (2ª División) cargado de intensidad, emoción, poco fútbol y polémicas. Hasta final de temporada restan dos partidos más de rivalidad ciudadana, el Matamá-Sárdoma (Penedo da Moo, 17 de febrero) y el Valladares-Matamá (A Gándara, 24 de marzo).

Los aficionados pidieron el VAR y, a falta de videoarbitraje, sí que ha habido vídeo de la jugada que provocó el definitivo enfado de Gabi Couñago y que acabó con el técnico anfitrión y una jugadora del banquillo blanquiazul expulsados por el colegiado.

A Couñago, Carmen Pérez, jueza de la competición, le ha sancionado con cuatro partidos y multa económica, dos por las protestas (el artículo recoge sanciones de dos a tres) y otros tantos por no irse a vestuarios (la normativa indica de uno a tres).