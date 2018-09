Desafío Islas Cíes | La velocidad, aliado y enemigo

A sólo cuatro días para que O Vao acoja la sexta edición del Desafío Santander Islas Cíes, Sara Castillo Oñate y Alejandro González Buceta "Jandri", integrantes del equipo vigués 3North de trail y triatlón y participantes Pro en la prueba estrella del evento, el triatlón de media distancia del domingo, analizan para FARO DE VIGO el recorrido, la cita y sus expectativas.

Jandri, con 42 años recién cumplidos, compagina su trabajo en la tienda de bicicletas XtremBike con su gran pasión: el triatlón. Es todo un experto en el Desafío Santander Islas Cíes, habiendo participado en cuatro de las cinco ediciones celebradas. Sólo se perdió la última al haber cumplido otro reto hacía demasiado poco, finalizar el Iron Man de Vitoria.

Sara Castillo, de 31 años y nacida en Albacete pero afincada en Vigo desde hace ya tantos años que incluso compite en los Campeonatos Gallegos. En su caso, será la tercera presencia en el Desafío Santander Islas Cíes y tras su séptimo lugar con un tiempo de 5 horas 16 minutos y 28 segundos de 2017 aspira a seguir mejorando.

expectativas

Los dos llegan bien a la prueba, en un gran momento de forma, y se muestran prudentes a la vez que ambiciosos. "Vamos a ver si consigo estar entre los diez primeros y bajar mi tiempo en cuatro o cinco minutos", apunta Jandri. Sara, por su parte, elude marcarse una posición a pesar de que hace poco consiguió en el Campeonato Gallego de larga distancia de Pontevedra la tercera posición absoluta, quedando primera en su grupo de edad. "La semana pasada estuve en la carrera del Berbés e hice mi mejor marca personal en un 10.000. Para estar entrenando distancias largas, haber hecho esa marca me sube un poco la moral. Creo que puedo hacer un buen tiempo el domingo", resalta.

La ausencia de la ganadora de las tres últimas ediciones, la toledana María Ortega, deja precisamente la categoría femenina mucho más abierta que en las últimas ediciones. "Sonia Pariente y María Coya son muy buenas y están haciendo muy buena temporada. Me imagino que entre ellas se jugarán la victoria", comenta Sara.

entorno

En lo que coinciden ambos es al hablar de las virtudes del Desafío Santander Islas Cíes. "El sitio, la playa de O Vao, es impresionante para este tipo de pruebas. El circuito de bici, llano, con apenas un par de repechos, y la carrera a pie, que ahora se hace por Samil, es muy bonita para nosotros y para el público. Es el triatlón de casa y hay que venir. Además, está muy bien organizado. Nos tratan muy bien", alaba Jandri.

Natación

Diseccionando lo que será la prueba del domingo, el triatleta vigués del equipo 3North, que competirá en la cita con otros cinco participantes más, destaca como primer factor a tener en cuenta las condiciones meteorológicas. Porque pueden marcar las primeras distancias ya en la natación. "Habrá que ver cómo amanece. Si lo hace como estos días atrás, con mucha niebla, se complica este segmento. En el caso contrario, sería un poquito más fácil", analiza.

"Aquí se nada muy bien. En O Vao no hay muchas olas. El agua está muy calmada y se nada super bien. El único problema es si te coge la mañana con la niebla", coincide Sara, aunque añade que "el año pasado yo tuve problemas con el sol porque a la vuelta me daba de pleno y no veía bien".

Ciclismo y carrera a pie

En los 90 kilómetros de ciclismo también hay unanimidad. "La bici es llana y puedes hacerla bastante rápido pero tienes que controlar porque si te pasas lo puedes pagar luego corriendo.", apunta Sara.

Una línea que comparte Jandri y que hace extensible también a los 21 kilómetros corriendo. "No tiene dificultad. La carrera a pie tampoco tiene mucha cuesta. Aquí siempre vas por asfalto o la pista de Samil, que es un tramo muy rápido", analiza.

la clave

"Todo depende de la velocidad con la que hagas cada prueba. Es lo que te puede perjudicar luego al final. Hay que dosificar", explican.

"Hay pruebas que no por ser más cortas son menos duras. La velocidad, al final, es lo que hace una prueba más o menos dura. Las competiciones cortas te exigen estar al ciento diez por cien durante una hora", anuncian.