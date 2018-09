Una semana para pulir detalles

Un triatlón de media distancia impone respeto. No todo el mundo está preparado para afrontar 1,9 kilómetros a nado, 90 kilómetros en bicicleta y 21 kilómetros más de carrera a pie. Los días previos son fundamentales para presentarse en la línea de salida del Desafío Santander Islas Cíes en las mejores condiciones. El doctor Fernando Huelin, director del Servicio de Medicina do Deporte del Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra y miembro del equipo de Icónica Sports, da una serie de consejos y pautas para llegar en plena forma al próximo domingo

| Entrenamiento previo. El doctor Huelin deja bien claro que un triatlón no lo puede realizar cualquiera. "Hay que estar bien entrenado porque vas a someter el cuerpo a una intensidad y un esfuerzo muy importantes", revela este licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona (1980) y especialista en Medicina de Educación Física y el Deporte también por la Universidad de Barcelona (1991), quien subraya que "un triatlón de media distancia con calor, como parece que va a ser el del Desafío Santander Islas Cíes, puede dar problemas si no estás entrenado".

"Para una persona que no hace actividad física, hacer un triatlón de media distancia es una locura. No se puede intentar entrenar dos meses y participar en una cita como ésta sin haber hecho nada antes. Hay que tener cabeza. No se le puede decir a un sedentario que en menos de un año va a poder hacer un triatlón. Hay que quemar fases e ir adaptando el cuerpo. Normalmente hay mucho trabajo detrás, dos o tres años previos de preparación", insiste Huelin. Cuando ya existe esa base, hay que realizar un trabajo específico. "Los triatletas son gente que entrena durante todo el año y luego tienen pruebas puntuales para las que hacen un trabajo de dos meses", puntualiza.

| Menos volumen, misma intensidad. Es importante no parar de entrenar todos los días aunque vigilando la carga de las sesiones. "Lo normal es que lunes, martes y miércoles se entrene pero bajando mucho el volumen. Interesa lograr un aumento de reservas de glucógeno, que es la gasolina que necesitamos para la intensidad", recomienda el doctor Huelin. "Se disminuye el volumen, la cantidad de entrenamientos. Se entrena a la misma intensidad a la que se va a competir. Si en el Desafío Santander Islas Cíes tienes previsto nadar los 100 metros en 1:20, vas a intentar hacerlo a la misma intensidad pero a volúmenes mucho más bajos".

| Ingesta de carbohidratos. Cumple un papel básico la alimentación. "Los cuatro o cinco días previos a la prueba hay que realizar un acúmulo de hidratos de carbono. Si normalmente se ingiere un cincuenta por ciento, hay que subir a un setenta por ciento hasta dos días antes de la competición".

| Entrenar la alimentación. "Esa ingesta de hidratos de carbono va acompañada de agua. Esto provoca que algunas veces la gente se sienta muy pesada", explica. "El glucógeno es un hidrato y como tal hará que se aumente un poco el peso pero es interesante aumentar esa reserva. Hay que haber probado antes para saber cómo responde el cuerpo de cada uno. Si se hace por primera vez para la prueba, puede que las sensaciones no sean buenas", puntualiza.

| Preparar todo el día antes. "El día previo hay que tenerlo todo preparado: la bici revisada con el aire adecuado, saber dónde vas a tomar los geles o la alimentación durante la carrera... Es necesario que todo esté previsto para que el día de la carrera estemos tranquilos. Yo aconsejo hacer una 'check list' para comprobar que no nos olvidamos de nada y poder dormir bien y el domingo centrarnos sólo en la competición. Si eres novato y te olvidas de algo, al llegar el momento de la prueba estarás preocupado y eso quema energías", recomienda.

| Y soltar las piernas. El doctor Huelin aconseja no realizar un reposo absoluto el día anterior. "Hay que hacer un entreno de activación, muy tranquilo, para comprobar que todo está bien, que el neopreno no molesta, que la bici rueda bien, que las zapatillas son cómodas? Tenemos que soltar las piernas, como es muy habitual ver a los ciclistas en los días libres durante las grandes vueltas".