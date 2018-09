Vigo acogió el primer partido de rugby en España

Página y texto del The Shields Daily Gazete and Shipping Telegram que fija el primer partido de rugby que se disputó en España.

Página y texto del The Shields Daily Gazete and Shipping Telegram que fija el primer partido de rugby que se disputó en España.

El descubrimiento de un sevillano licenciado en filología inglesa altera la historia del rugby español. El primer partido conocido se fijaba hasta ahora en A Coruña, en 1911, entre marineros de los buques Liverpool y Gloucester. El suelto sardónico de un periódico inglés retrasa la fecha a 1895 y sitúa ese estreno en Vigo, con los oficiales de la escuadra británica del Canal como protagonistas.

Acostumbra a ser difícil fijar los alumbramientos en España de los deportes modernos. En su mayoría de concepción inglesa, son sus trabajadores o viajeros quienes los practican para divertirse o curarse la nostalgia. Debe existir un testigo que lo consigne. La verdad aguarda en la laberíntica maquetación de los periódicos de la época, que aún reservan sorpresas.

Incluso verdades en apariencia consolidadas están en duda. Se daba por sentado que la cuna del fútbol en España era Huelva. Lo jugaban desde la década de 1870 los operarios de la Rio Tinto Company Limited, dedicada a la explotación minera. El historiador José Ramón Cabanelas ha planteado la candidatura olívica, con el Malecón como paritorio. Su introductor sería la ETC Eastern Telegraph Company, conocida como el Cable Inglés, empresa de telegrafía submarina que tenía en Vigo una de sus oficinas. Sus empleados solían fundar en sus destinos clubes deportivos y sociales bautizados sistemáticamente como Exiles: "exiliados" de apodo porque la sede central en la localidad de Porthcurno, en Cornualles, estaba muy aislada. En estas entidades se practicaba remo, vela, cricket, lawn tennis y fútbol. Y así, el Exiles Club gallego, de 1876, habría precedido al Rio Tinto Foot-Ball Club de 1878.

Las referencias no siempre son claras. El observador español debe fijar la descripción de una actividad que a sus ojos resulta marciana. Y los deportes, todavía en su etapa fundacional, evolucionan. La leyenda, hoy en día rebatida, fija la creación del rugby en 1823, cuando el estudiante William Webb Ellis, jugando un partido de fútbol rudimentario, tomó el balón con las manos y echó a correr. En todo caso, las modalidades se han separado recientemente de su tronco común. Al rugby se le conoce habitualmente como rugby-footbal; al fútbol, como football association.

Lo explica Javier Terenti, filólogo e investigador, que es un devoto sevillista y dedica muchas horas a rastrear los orígenes del balón en los archivos. Terenti también cuestiona el relato comunmente aceptado sobre el balompié en España. "Soy de los que piensan que aún queda mucho por investigar y no se puede descartar nada", sostiene. "Hasta la fecha, el primer partido del que se tiene constancia se disputó en Jerez ( El Progreso, 1 de noviembre de 1870), pero algún día puede aparecer algo sobre Galicia, País Vasco u otra localidad andaluza". Y detalla: "Con respecto al partido de Jerez, lo cierto es que no se especifica si se trata de football rugby o football association, aunque parece que se trata de esto último". En otro hito se muestra tajante: "El primer partido de fútbol association entre dos clubes legalmente constituidos lo disputaron Recreativo de Huelva y Sevilla en 1890".

La prueba fehaciente es la noticia publicada el 17 de marzo de ese año en el periódico The Dundee Courier, que ya titula: "Primer partido de fútbol en España. De un corresponsal de Sevilla".

Terenti ha encontrado el escrito en sus vagabundeos por el British Newspaper Archive, la hemeroteca digital británica, "un ambicioso proyecto nacido en 2011 y que cuenta con la colaboración de la propia British Library. Hace años que la vengo utilizando", revela.

Y es en estos merodeos de internet, a la caza de tesoros futbolísticos, cuando Terenti descubre en la cuarta hoja del ejemplar del 5 de marzo de 1895 de The Shields Daily Gazete and Shipping Telegram las líneas que voltean la infancia del rugby español. Es en realidad un juego de espejos. El autor hace referencia a otro texto, publicado en "un periódico vespertino local" olívico. Escribe: "Los amables españoles, cuya diversión con el toreo es una de las cosas que los ingleses no somos capaces de entender, recientemente han sentido herida su sensibilidad por el espectáculo de un partido disputado entre los oficiales de la escuadra del Canal en Vigo". A continuación reproduce traducida esa descripción viguesa del primer partido. Lo cataloga como football sin más porque en España todo se antoja un revoltijo, pero es sin duda rugby, con el pasmo y asombro que provoca en los primerizos.

El texto no pertenece a Faro de Vigo. Puede ser de otras publicaciones, en una época en que los periódicos nacen y mueren en vertiginosa sucesión. En 1895 en Vigo están activos al menos El Independiente, La Concordia y La Vanguardia; posiblemente también La Razón, según los datos que Álvarez Blázquez ofrece en el libro "Vigo en su historia".

Faro sí ha recogido con precisión la visita de la escuadra inglesa del Canal a la ciudad, una presencia habitual por otra parte en aguas de la ría. Los buques Royal Sovering, Empress of India, Repulse, Irresolution, Beliona, Sharpshooter y Speedy arriban el 10 de enero y parten el 31 de ese mismo mes -que en The Shields recojan una crónica gallega de varias semanas antes es lógico para los ritmos y medios de la época-. Durante su estancia se suceden los actos protocolarios, el desembarco masivo de la marinería, aventuras... Y entre ellas ha de contarse ese partido de rugby.

La diferencia respecto a lo que se suponía es notable. Diversas fuentes situaban el primer partido de rugby en España en el Parque de los Deportes del Deportivo de A Coruña, el 2 de marzo de 1911,cuando los tripulantes del Gloucester derrotaron a los del Liverpool por 5-0. Una certeza que ahora se derrumba. Vigo obtiene la primacía, al menos mientras otros testimonios siguen dormitando en los archivos y el ciberespacio.