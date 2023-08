Raphael: “No haré una gira de despedida, ¡me daría un infarto cada día!”

¿Ante qué cosas canta victoria en este álbum?

Esta idea de la victoria no es la que muchos se pueden imaginar; el nombre de una mujer, por ejemplo. Mi victoria es la vida, mi carrera, mi familia… Todo lo bueno que me ha pasado. Esta suerte que tengo yo con la gente que me sigue desde hace tantos años, que me mantiene ahí, vigente, que me permite año tras año grabar un nuevo disco, elegir el compositor…

¿Qué le dijo a Pablo López para que le compusiera todas estas canciones?

Normalmente, se hace una canción como prueba, pero yo entré diciéndole: “quiero que me hagas un disco entero”. No una canción. Un álbum con muchos momentos diferentes, que me diera pie a sacar todos los sentimientos que tengo. Y no se va a quedar aquí, porque ya estoy preparando otro disco con él. De momento, haremos una trilogía para que se quede ahí. Vamos a ver hasta dónde llegamos.

Cuando se llevan muchos años, ¿hay que trabajar con gente joven?

Eso es importantísimo, y más teniendo en cuenta que yo he cantado a los mejores. Desde que empecé mi carrera con Manuel Alejandro, cada vez que cambio o avanzo, los compositores tienen que ser de una talla muy grande.

Su hijo Manuel, productor y director artístico, ¿qué papel ha tenido en esta elección?

Manuel tiene un papel total en mi vida y en mi carrera. Y aunque él no tuviera nada que ver en esto, las sugerencias me las haría igual porque es mi hijo. Me conoce superbién y sabe dónde sueno y dónde no sueno o dónde no debo sonar. Es mi mano derecha.

Pablo López es un cantante y compositor de éxito aun haciendo canciones un tanto oscuras, que evitan los estribillos obvios y pueden incluso ser enrevesadas. ¿Qué ha visto en él?

Que es muy diferente a todos. Tiene una personalidad aplastante y su música lo es también. Las cosas que están enrevesadas, el intérprete tiene que ‘desenrevesarlas’, o como se diga. Desenvolverlas. Yo les pongo mi firma en el camino. Pero todas las canciones que yo he cantado han sido lo mismo. Yo las salvo ya con mis oídos y llegan a mi corazón ya transformadas.

Usted ha desarrollado una carrera con sello propio sin ser compositor, como Elvis Presley o Tom Jones. ¿Alguna vez intentó componer canciones?

No, porque yo sé hasta dónde puedo llegar. No tengo ansias de poder en este sentido y creo que cada uno debe lucirse en lo que sabe hacer. El Raphael compositor no tiene la altura del Raphael intérprete. Por eso decidí que fueran los mejores quienes me hicieran las canciones.

Cantó a Bunbury en el pasado, temas como ‘Desmejorado’ o ‘Solo una vez más’, pero no llegó tan lejos de pedirle un álbum entero.

Bunbury y yo nos encontramos en la vida porque teníamos que encontrarnos. Es un personaje maravilloso, un compositor sensacional que me ha hecho cosas muy importantes. Y las canciones que no me ha hecho a mí, como yo no tengo complejos, las canto de todas maneras. Si yo puedo sacarle partido a algo, voy a por ello. Lo he hecho toda mi vida. Cuando empezaba, si salía una canción maravillosa en Francia, como ‘Ma vie’, de Alain Barrière, la cantaba y la convertía en éxito. Y lo mismo como ‘My way’ o ‘Little drummer boy’. Las casas discográficas me decían: “¿pero tú qué necesidad tienes de coger una canción de otro?”. Pero quería cantarla, no quería dejarla pasar.

En tiempos en que la música comercial va a golpe de ‘single’, canción a canción, usted sigue centrado en los álbumes. Su hijo le habrá dicho que eso va a contracorriente.

No, porque mi hijo me conoce muy bien y sabe que es eso o nada. Yo no haré eso de publicar una canción, un ‘single’… No. Tiene que ser la obra entera. Lo otro sería oportunismo. Este es un trabajo serio, con un año de labor detrás.

¿Le remueve algo ver a colegas de su generación despidiéndose de los escenarios, como Serrat o Elton John?

Cada uno es como es, y hacen bien en comportarse como son. Yo no puedo decir que me retiro, porque es mentira. Yo no me retiro. Me retirarán las circunstancias, pero jamás me retiraré por voluntad propia. Mientras tenga esta voz y esté fuerte, no pienso hacerlo. Hombre, no soy tonto y sé que algún día, lejano todavía, tendré que dejarlo. Por cuestiones físicas. Pero hasta ese momento, yo seguirá trabajando exactamente igual. Yo no haré una gira de despedida. ¡Me daría un infarto cada día! No podría soportar el trauma que sería para mí despedirme del público, ciudad a ciudad. Pero el día que me levante y diga “hasta aquí he llegado”, se acabó.

Sus conciertos siempre han sido generosos: dos horas y media, tres horas… ¿Seguirán siendo así?

Sí, sí, yo a las dos horas y media siempre trato de decir que esto llegó a su fin, pero el público no está de acuerdo. Podría hacerlos más cortos, ¿pero, por qué? Si yo estoy muy bien. Hay mucha obra que enseñar y que el público tiene que aprenderse de mí, porque yo sigo estrenando cosas y no me duermo en los laureles.