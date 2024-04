Richard Gadd, la nueva sensación de Netflix

El cómico escocés Richard Gadd (Wormit, 1990), creador y protagonista de ‘Bebé Reno’, la serie basada en hechos reales que arrasa en Netflix, vivía en un estado de ansiedad permanente hace siete años. Hasta el punto que cuando les dijo a sus compañeros de piso que iba a presentarse en el Festival Fringe de Edimburgo aquel 2016 con una obra donde relataba la violación que sufrió por parte de un hombre mayor a quien admiraba al inicio de su carrera, estos se preocuparon seriamente. Les preocupaba tanto si su salud mental estaba en condiciones de asumir la exposición pública que suponía el estreno en Edimburgo de ‘Monkey See Monkey Do’ como si Richard Gadd podría encajar una respuesta fría de la audiencia tras abrirse en canal confesando su trauma.

Ninguno de sus amigos creía que aquello pudiera resultar divertido, confesó el cómico a ‘The Guardian’. Pero ‘Monkey See Monkey Do’ se llevó el premio a la mejor comedia del festival Fringe de Edimburgo y en 2019, tras estallar el ‘Me Too’, Richard Gadd subió la apuesta. Se presentó de nuevo al festival con una obra basada en su vida, donde esta vez contaba cómo luego fue acosado por una mujer de mediana edad que conoció mientras trabajaba de camarero y se obsesionó con él hasta el punto de enviarle más de 41.000 correos electrónicos, 350 horas de mensajes de voz, 744 tweets y 106 páginas de cartas. ‘Baby Reindeer’ –‘Bebé Reno’ en castellano, como su acosadora solía llamarle, como si él fuera un peluche– no solo triunfó en Edimburgo, sino en el West End de Londres y de ahí llegó a Netflix. Ha causado sensación: se ha convertido la serie más vista de la plataforma en España y se ha colado en el ‘top ten’ de otros 12 países.

Un relato que empoder

“Tu silencio no te protegerá”, advertía la poeta y activista Audre Lorde; ahora Richard Gadd demuestra que relatar tu trauma va a empoderarte. A él, que se ha definido como un chico escocés de pueblo educado con ideas draconianas –el príncipe salva a la princesa, los hombres son hombres, caminan erguidos y no lloran, ha ironizado– fue a quien más le costó asimilar todo lo que le ocurría tras emigrar para probar fortuna en la escena londinense. Atención, spoilers: ser violado por un hombre, acosado por una señora que casi le doblaba la edad, enamorarse luego de una mujer transexual.

En la actualidad se define como bisexual y es embajador de We Are Survivors, una organización benéfica dedicada a los hombres supervivientes de violencia sexual. ‘Bebé Reno’ ha tocado la fibra de mucha gente, de tal manera que los medios ingleses se preguntan si Gadd no debería haber sido más cuidadoso dando detalles, ya que algunos seguidores de la serie se han lanzado a adivinar la identidad real de sus dos abusadores. El cómico tuvo intervenir en Instagram declarando que personas a quienes ama estaban siendo “injustamente atrapadas en la especulación” y ese no era el objetivo.

Lo que empezó siendo una especie de técnica de la silla vacía en escena –qué le dirías si se sentara allí a tu yo maltrecho– se ha convertido en un fenómeno global. Sus padres, un empleado de laboratorio en una universidad y una mujer que ha realizado diversos trabajos en colegios, le han apoyado. Richard Gadd, que ha reconocido que ‘Monkey See Monkey Do’ y ‘Bebé Reno’ han sido la mejor terapia, no se presenta como una víctima modélica. Sus creaciones tienen algo de ‘Breaking Bad’: si la situación era en algún momento susceptible de mejorar, tras alguna decisión suya se iba al traste. Ahora escribe un drama de seis capítulos ambientado en Glasgow para la BBC, ‘Lions’, donde explora qué significa ser un hombre.

Suscríbete para seguir leyendo