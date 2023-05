El 'efecto Springsteen-Obama' dispara las reservas en el hotel y restaurantes que visitaron en Barcelona

Los barceloneses siguieron con curiosidad y pasión las idas y venidas por Barcelona del estelar grupo integrado por Bruce Springsteen, Barack Obama, Steven Spielberg y sus mujeres, Patti Scialfa, Michelle Obama y Kate Capshaw, a los que se unieron puntualmente el actor Tom Hanks y señora con motivo del inicio de la gira del cantante en la capital catalana, la última semana de abril. Pero los lugares donde se alojaron o alimentaron también alcanzaron un eco nacional e internacional inaudito: resultó una impagable campaña de publicidad espontánea, cuyos efectos se dejan notar desde entonces, con las reservas disparadas de clientes locales y de países lejanos, que ven en la elección de los super VIP un sinónimo de acierto. O que son tan fans que quieren seguir su rastro. Los principales beneficiados están siendo el Gran Hotel La Florida y el restaurante Amar, que son los que más aparecieron en los medios.

Al morbo por descubrir dónde se alojaba Springsteen se le agregó la paulatina llegada de su elenco de amigos célebre. El hotel del Tibidabo se convirtió en un discreto fortín con una alfombra roja al rojo vivo. El cantante llegó un miércoles y marchó el martes siguiente. Eligió el hotel porque ya había estado en dos ocasiones y dijo "sentirse como en casa", por su tamaño y emplazamiento, apunta la directora de Ventas y Márketing, Neus Tejedor, que también destaca el amabilísimo y cordial trato de la estrella del rock. Se convirtió, pues, en el gran anfitrión, mientras iban llegando los demás. Los Obama no conocían el establecimiento, pero acudieron a la voz de The Boss. Llegaron un jueves, y aunque el expresidente de EEUU se tuvo que marchar el sábado, su esposa permaneció hasta el domingo, como los Spielberg. El sábado, en cambio, llegaron los Hanks.

Más eventos y pernoctaciones

El músico alabó la "calidez y personalidad del hotel", revela Tejedor, al estar tan próximo a Barcelona pero rodeado de naturaleza. Ese reclamo, sumado a su reciente popularidad, lo ha acercado a muchos barceloneses, añade la misma fuente. Han aumentado las reservas de todo tipo, explica. Desde eventos de empresa y familiares, hasta alojamiento para viajeros de todas partes del mundo, así como escapadas románticas de parejas catalanas.

Pero solo unos pocos podrán dormir en las suites más estelares, que eligieron las cuatro parejas. El cantante ha disfrutado en cada estancia de la Presidencial. Y aunque su agenda en la ciudad fue intensa, pasaron buenos ratos tomando unas copas juntos en el hotel, e hicieron una comida y una cena. Una se celebró a puerta cerrada para preservar su intimidad en el restaurante Bistrot 1925, de cocina de mercado y gran calidad de producto. También los desayunos fueron conjuntos pero con privacidad. Pese al gran protocolo de seguridad, se mostraron "muy cercanos, sobre todo Springsteen", agrega. Hasta el punto de posar con el equipo del hotel, que esa semana "trabajo al 200%" para que todo saliera redondo.

Sin saberlo, The Boss y compañía han reposicionado a nivel internacional un hotel de lujo --de propiedad mayoritaria de un empresario libanés-- que está a la venta hace un tiempo.

La ruta barcelonesa, además de cultura (museos en la calle de Montcada, Sagrada Família, una escapada a Montserrat..., con distintas alineaciones según el día), estuvo protagonizada por la gastronomía. El primer día hubo un intento de reserva (no pudo ser) en el ABaC de Jordi Cruz (tres estrellas Michelin), que logró acoger a los ilustres comensales la noche del sábado, aunque Obama ya se había marchado. El establecimiento ya tenía lista de espera habitualmente, pero miles de personas pudieron ver la foto colgada en redes sociales por el chef, para mayor gloria. En cambio, Barack sí se asomó el viernes para tomar algo a la terraza del restaurante Martínez, en medio de un gran operativo de seguridad.

Pero la gran cena barcelonesa, en tanto que aglutinó al completo a los Springsteen, Spielberg y Obama se produjo en el Amar, en los bajos del Hotel El Palace Barcelona, como avanzó El Periódico. Su festín de medianoche, que acabó con foto de grupo, y las 'delicatessen' que probaron trascendieron a todo el planeta. Fuentes del hotel indican que de la visita y su ágape se habló en Fox News, 'The Insider', 'US News', Yahoo News, la agencia Reuters y muchos más. En Reino Unido aparecieron en 'The Telegraph', 'The Guardian', 'Harper's Bazaar' y otros. "Leyeron sobre nosotros en Australia, India, Israel y otros muchos países", añaden.

Mesas con más anticipación

El restaurante del chef Rafa Zafra y sus socios Anna Gotanegra (de Estimar) y Ricardo Acquista, junto con El Palace Barcelona, abrió el año pasado pero ya se ha posicionado como un imprescindible de la ruta 'gastro' de Barcelona. Gotanegra explica que por las noches (a la carta, a una media de 180 euros) ya tenían una alta demanda, pero que tras la visita de los famosos comensales, las reservas se han disparado hasta el punto de llenar incluso los mediodías, cuando hacen menús especiales de dos, cuatro o cinco platos, a partir de 55 euros. Y de tener lista de espera los fines de semana.

Se registran también peticiones "con mucha más antelación" de personas que tienen previsto llegar a la ciudad en próximas semanas. Por ejemplo, desde Nueva York ya quieren asegurar la mesa. En el hotel detallan que en esta época llegan muchos cruceristas de lujo, sobre todo de Estados Unidos, para los que Amar es ahora una prioridad gastronómica en su visita. "Algunos clientes nos preguntan en qué mesa estuvieron", añaden. No quisieron el privado y se ubicaron en la situada junto a la chimenea, ahora de culto.