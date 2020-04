Mundo Prestigio y Nuno se alían para crear "lo mejor que escucharás este año"

No todo van a ser directos de Instagram y acústicos subidos a Youtube. La pandemia del coronavirus ha cancelado la actividad en directo y ha congelado la publicación de nuevo material de muchas bandas, pero los hay que mantienen sus planes. Entre ellos, los vigueses Mundo Prestigio, que han a sumado Nuno, cantante de Oh! Ayatollah, para crear el que prometen que será "tu himno" y "lo mejor que escucharás este año". Para el título no se rompieron tanto la cabeza como para las bases y la letra: se titula 'Mundo Nuno'.

Este adelanto del nuevo EP del grupo, Los Vengadores, que saldrá en abril, cuenta con un vídeo publicado este jueves. La canción, estrenada en directo hace unos meses en el festival No Tengo Mamá, combina el groove vacilón de las bases de los exJay, que tras disolver esa banda decidieron prescindir de la voz, con una lírica más cercana al spoken word que al pop habitual de los compostelanos Oh! Ayatollah. "Outro moderno que non sabe cantar", dice Nuno en una letra cargada de autorreferencias irónicas y con un enfoque retranqueiro de la jactancia rapera. "Agora son o cantante favorito do teu cantante favorito", canta en otro verso.

'Mundo Nuno', como el primer EP de Mundo Prestigio, ha sido grabado en el Laboratorio Soyuz que comanda O'Hevi. El también productor de Oh! Ayatollah tiene su referencia en un estribillo en el que Nuno recupera su característico tono agudo: "Esto é o mellor que escoitaches este ano, porque sabes que che gusta e inda encima é tan raro / Se fose todo igual ao que teño eu pensado, nos billetes de 100 sairía 0`Hevi de lado".