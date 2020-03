Doble concierto acústico de Stoned at Pompeii en "streaming" el viernes 20 y sábado 21

El grupo de rock vigués Stoned at Pompeii anuncia a sus seguidores un doble concierto en streaming. "Como algunos sabéis ante las más de 10 cancelaciones que los miembros de Stoned at Pompeii hemos sufrido en nuestros diferentes proyectos, al igual que muchos compañeros de gremio del país y debido a la cuarentena que vamos a afrontar estos 15 días, SAP hemos decidido fomentar el #YoMeQuedoEnCasa y anunciar a través de nuestras redes dos conciertos en streaming que serán viernes 20 y sábado 21 de marzo.



Será un doble concierto especial en dos partes con el título Ancroidal "Live & Acoustic" donde reinterpretaremos algunos temas de Ancroidal en un formato diferente en directo streaming/multicámara junto a algunas sorpresas. Esperamos que nos acompañéis y que desde luego la música no nos falte en estos momentos complicados".

Los vigueses dejan claro que evidentemente no habrá público presencial. Ambos directos serán en formato muy reducido y se podrán seguir a través de los enlaces de Youtube que ya están disponibles. Los conciertos serán totalmente gratuitos, aunque han habilitado una cuenta de pay pal por si sus seguidores quieren hacer un donativo.