El festival No Tengo Mamá, sin permiso del Concello de Vigo a 24 horas de su celebración

Un día antes de que el festival de artes gráficas y música No Tengo Mamá celebré sus actos principales en la plaza situada detrás del Marco los pertinentes permisos del Concello de Vigo no han llegado. La organización del evento, que comienza este jueves en Maison Ruina y se desarrolla en varios puntos de la ciudad, combina desde hoy hasta el sábado actividades relacionadas con el mundo de los fanzines con actuaciones musicales.

La organización del festival acaba de publicar un comunicado en sus redes sociales quejándose de la situación. "La mala praxis del Concello de Vigo nos ha llevado a estar a menos de 24 horas del festival sin el permiso necesario para poder llevarlo a cabo en el espacio habitual, el que ha sido nuestro hogar durante cuatro años: la plaza detrás del museo Marco", denuncian.

El evento recibirá mañana un respuesta definitiva del Concello, pero, en todo caso, garantiza la celebración de las actividades programadas. Si las autorizaciones no llegan, se hará en el interior del museo. "Debemos dar las gracias al Marco por su empeño en que el No Tengo Mamá salga adelante, facilitándonos las instalaciones del museo para la realización íntegra del festival. De no ser por ellos, habría que afrontar su cancelación y acarrear nosotros mismos con todos los gastos que hemos anticipado".

No Tengo Mamá, que defiende su papel como dinamizador de la escena cultural alternativa de manera desinteresada, se queja de que hace dos semanas el Concello dejó de atender sus requerimientos para, esta mañana, verse "inmersos en una vorágine de demandas que nunca hasta este instante se habían solicitado".