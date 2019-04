La Cadena Ser ha indicado este miércoles que el cómico David Suárez no volverá a colaborar con el programa Yu, no te pierdas nada, que dirige Dani Mateo en Los 40 Principales después de su "desafortunado" comentario relativo a las mujeres con síndrome de Down que el humorista gallego publicó en su perfil de Twitter.



"Nosotros hablamos con la dirección del programa para prescindir de él", han sostenido fuentes de la Cadena Ser, después de que el humorista publicara un tuit "totalmente desafortunado". El pasado jueves, David Suárez escribió en la red de microblogging el siguiente mensaje: "El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de Down". Este comentario, a pesar de no haberse producido en antena, ha provocado que la SER decida prescindir de las colaboraciones del humorista.





El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de down. — David Suárez (@DavidSuarez_V) April 18, 2019

David Suárez, denunciado por Cermi

Los límites del humor: otras polémicas

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha denunciado este martes al cómico gallego David Suárez ante la policía por el comentario en Twitter que considera vejatorio para algunas personas discapacitadas.En un comunicado, el Comité detalla que ha presentado esta denuncia por un tuit que David Suárez publicó el pasado jueves en la red social que decía: "El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de down".La denuncia ha sido registrada ante la Oficina de Delitos de Odio de la Policía, al considerar que este tuit "atenta contra la dignidad e integridad moral de las personas con discapacidad, las ridiculiza e incita al odio". Asimismo, el Comitépara realizar comentarios que ocasionan un grave perjuicio a la imagen de este colectivo y mantiene el estigma en sus vidas.El Cermi ha señalado que estas palabras vulneran tanto la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad como la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por ello, ha solicitado ante la citada Oficina y ante el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, que se inicie una instrucción para evaluar los hechos y se sancione de forma adecuada a este cómico.El despido de David Suárez es el último capítulo que reaviva la polémica sobre los límites del humor y los chistes. El cómico gallego se suma así a los nombres de Iggy Rubin o a Rober Bodegas, también de Galicia. La polémica que envuelve al colaborador del programa de Dani Mateo, tampoco es la primera que afronta la Cadena SER, que cambió de horario el programa La Vida Moderna de David Broncano por una polémica surgida por unas bromas sobre Huelva realizadas en el programa.El caso más reciente, el de Iggy Rubin, se produjo después de que Movistar+ retirase de su web un monólogo de 'La Resistencia' en el que contenía bromas sobre ETA y Ortega Lara después de recibir quejas de usuarios en las redes sociales y de Vox, partido en el que milita la víctima del secuestro más largo de la banda terrorista. La compañía pidió disculpas y retiró el vídeo por no ajustarse a los principios de la marca.En cuanto a Rober Bodegas, el cómico gallego llegó a recibir hasta 400 amenazas de muerte por sus chistes sobre gitanos. El humorista denunció una campaña de acoso y amenazas de muerte después de la publicación de varios extractos de una actuación en Comedy Central. Pidió disculpas y la retirada del vídeo, además de llevar a la justicia todos los mensajes recibidos. "Hay ofendiditos que toman la decisión por todos sobre qué se puede hacer bromas", explicaba a este periódico el gallego sobre los límites del humor.