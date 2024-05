Concerto dos Alegres do Val Miñor no muíño de Porto do Molle

A programación das Letras Galegas do Concello de Nigrán propón para hoxe ás 20.00 horas un concerto no exterior do muíño de Porto do Molle. O grupo miñorán conta con dúas gaitas, catro acordeóns, dous saxos e percusión. Mañá sábado, á mesma hora e no mesmo lugar, haberá unha foliada coas pandereteiras do Sobreiro, Leni Pérez e Roberto Comesaña.