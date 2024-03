La cooperativa del requeixo servirá más de una tonelada en la feria de As Neves

Más de una tonelada de requeixo se servirá en la XXXI Feira do Requeixo e Mel de As Neves, hoy y mañana. El producto es elaborado por la Cooperativa do Requeixo e Mel de As Neves, que ha reforzado a su personal para poder presentar el producto artesanal tanto para la venta como para la degustación en la feria.

El evento se abre a las 11.00 horas y posteriormente tendrá lugar la lectura del pregón a cargo de la chef Begoña Vázquez, que hablará desde el balcón de la casa consistorial.

En la carpa principal de la feria, además de requeixo y miel, también se puede degustar vino de las bodegas de As Neves (Rubiós, Chan de Vide e Viña Nora) y comida. También habrá una carpa anexa con puestos de artesanía y alimentación y en la calle puestos de venta ambulante.

Elaboración

El requeixo de As Neves es un derivado lácteo que se elabora partiendo de leche cruda que se pasteuriza y después se enfría hasta los 28ºC. Se le añade el cuajo y los fermentos lácticos y se remueve a mano mientras va cogiendo consistencia. Después se pasa a unos sacos de hilo de algodón muy tupido para que el escurrido del suero sea lento. Tras un periodo de escurrido y reposo de aproximadamente 24 horas, ya está listo.

Todo el proceso de envasado se realiza de forma manual y la elaboración tradicional de un kilo de requeixo necesita de 5,5 litros de leche cruda de vaca.

Aunque la venta en la feria de hoy y mañana es un gran espaldarazo al producto, el requeixo puede adquirirse en su tienda “online,” que facilita y simplifica la compra y a tan solo un clic el producto llega a casa con la máxima calidad. La Axencia Galega de Calidade Alimentaria, dependiente de la Consellería de Medio Rural, concedió hace un año a la Cooperativa Condado Paradanta el sello de Artesanía Alimentaria, un reconocimiento que acredita que es una producción artesana de las manos del productor directo al consumidor. A este sello se suma la certificación Sicted.