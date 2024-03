Mos sufre el robo de medio centenar de tapas de alcantarilla en una sola semana

Mos ha sufrido el robo de 50 tapas de pluviales y alcantarillas en la última semana. Los hechos ya han sido denunciados por el Concello ante la Guardia Civil, que investigará el robo, que ha supuesto un gasto para las arcas municipales de 2.000 euros, puesto que la administración local ya ha procedido a la reposición de los elementos sustraídos.

Los robos de las arquetas se han producido en cuatro zonas diferentes del término municipal: en la carretera de Puxeiros-Peinador a su paso por la parroquia de Torroso, en la Avenida de Sanguiñeda, en la carretera de Santiaguiño-Os Valos y en la carretera de As Baloutas, ya cerca del Alto de Barreiro.

Los concejales de Obra Pública y Servicios Públicos, Camilo Grandal y Baldomero Lorenzo, han explicado que ya se ha interpuesto la pertinente denuncia ante la Guardia Civil por el robo de medio centenar de tapas de pluviales y alcantarillas, una pérdida valorada en, al menos, 2.000 euros.

Fuentes del instituto armado indican que no hay conocimiento de robos similares en concellos limítrofes en las últimas semanas; no obstante, Mos no es el único municipio de España que ha sufrido este tipo de sustracciones de arquetas en masa, que están relacionadas con el incremento del precio de los materiales. En concreto, el hierro se paga actualmente en las chatarrerías a 0,14 euros el kilo. Los ladrones juntan las tapas y las funden o se las venden a un chatarrero ilegal. Como ejemplo, la localidad vizcaína de Ortuella también sufrió hace unos meses una oleada de robos de tapas de alcantarilla que obligó al Ayuntamiento a soldarlas al suelo para evitar nuevas sustracciones.

Además del coste económico que esto supone para las arcas municipales, se trata de una práctica peligrosa para los ciudadanos por el riesgo de caídas en la vía pública al quedar los huecos de las alcantarillas al descubierto, así como para los vehículos.

Robo de cable

Otro robo al patrimonio público lo ha sufrido el Concello de Ponteareas, que también ha denunciado ante la Guardia Civil la sustracción de cable del alumbrado público. En concreto, 200 metros de cable de cobre en la parroquia de Bugarín, en un núcleo de viviendas aislado, por lo que la concejalía de Seguridad pide la colaboración ciudadana para identificar a los autores del delito.

La reposición del cableado también supondrá un gasto para las arcas municipales de Ponteareas, es por ello que el Concello pide la colaboración de los vecinos y vecinas para que den aviso a las fuerzas y cuerpos de seguridad en caso de que perciban algún movimiento sospechoso relacionado con estos hurtos.

Por otro lado, al margen de los recursos públicos, los materiales que la gente deshecha en el punto limpio también se han convertido en objeto de deseo de los amigos de lo ajeno. En este sentido, la Guardia Civil de Santiago de Compostela ha desarticulado un grupo que robaba en puntos limpios de las provincias de A Coruña y Pontevedra y vendían luego el material en una chatarrería de Porriño, llegando a obtener un botín de 6.500 euros.

Los ladrones forzaban el cierre perimetral de los puntos limpios para acceder a su interior y sustraer, principalmente, material tecnológico y electrodomésticos, que luego vendían en una chatarrería de Porriño.

