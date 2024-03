Redondela ampliará su oferta cultural con la colaboración del Conservatorio de Vigo

El Concello de Redondela y el Conservatorio Superior de Música de Vigo colaborarán en una programación conjunta de actividades culturales como conciertos, cursos o conferencias. El acuerdo fue sellado con la firma de un convenio la semana pasada entre la alcaldesa redondelana, Digna Rivas, y el director del centro de enseñanza musical vigués, Esteban Valverde.

Rivas destacó que el gobierno local tiene entre sus funciones “a promoción da cultura de Galicia e, en particular, o fomento de actividades que poñan en valor o patrimonio material e inmaterial do municipio”. Con este convenio los vecinos de Redondela podrán disfrutar de actividades promovidas conjuntamente entre el Concello y el Conservatorio vigués. La regidora puso de manifiesto que el auditorio de A Xunqueira está dotado de un piano de cola y señala que “este acordo co centro de estudos musical vigués servirá para que alumnado, mestres e convidados poidan facer uso del e ofrecer recitais no auditorio redondelán”. Por su parte, Esteban Valverde agradeció el interés del gobierno redondelano por la cultura, y consideró muy beneficioso esta colaboración “para a promoción e difusión do coñecemento e da cultura no seo da sociedade”.

Con este convenio “complétase a xa de por si ambiciosa oferta musical para a cidadanía de Redondela que conta cunha ampla programación do Conservatorio Municipal Víctor Ureña e da Escola de Música de Chapela”, señaló Rivas.