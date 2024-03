El BNG demanda que las actividades de conciliación se amplíen a todas las parroquias

El BNG de Redondela ha solicitado que el programa municipal de actividades infantiles de conciliación durante las vacaciones de Semana Santa se amplíe a todas las parroquias del municipio.

El portavoz nacionalista, Xoán Carlos González , considera que la actual convocatoria municipal “é claramente insuficiente” al limitarse a talleres en los multiusos de Redondela y de Chapela. “As actividades de conciliación no periodo vacacional deben abrirse a todos os nenos e nenas do concello entre os 3 e 12 anos”, señala González, que destaca que suponen “unha oportunidade de educación informal que os nenos agradecen e as familias recoñecen como moi positiva”.

Asimismo demanda que se tenga en cuenta al alumnado con necesidades de apoyo educativo “para que poida participar integrándose con compañeiros da súa idade”, apunta.