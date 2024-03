La Arribada vence al temporal

“Parece que llueve para arriba”, decía una vecina que decidió no descolgar su traje medieval por la mañana, a la espera de una mejoría que llegó por la tarde y permitió a Baiona conmemorar como se merecía el 531 aniversario de aquel día en que se convirtió en el centro del mundo al conocer, en primicia y por boca de Martín Alonso Pinzón, el Descubrimiento de América.

La Festa da Arribada, de interés turístico internacional desde 2015, se fue animando tras el almuerzo con la llegada de numerosos visitantes que se repartieron por los distintos focos de atención lúdica y gastronómica. Algunos con trajes de época húmedos tras los chaparrones de la mañana, otros muchos vestidos de calle ante la duda. “Después nos pondremos la ropa porque esta fiesta no es igual si vienes ataviado, pero no sabíamos si esto aguantaba”, indicaba Carlos en plena zona do Bo Xantar, el espacio gastronómico ubicado en Santa Liberata. “Me chifla la cantidad de comida que hay”, comentaba Ana.

Para todas las edades

Gente de todas las edades, los niños disfrutando a lo grande, igual que jóvenes y mayores... Los que más miraban al cielo, los responsables de los puestos de artesanía y viandas de todo tipo: “A ver si salvamos el sábado porque el domingo se dice que estará peor, si llueve viene menos gente y vendemos menos”, indicaba uno de los feriantes.

La organización no quiso suspender ninguna actividad. El desfile medieval de las 12.00 se retrasó por el mal tiempo pero su salida, una hora después, ofreció un paréntesis que acabó a las 14.00 con otro gran chaparrón. Después llegó el pregón de la compañía Circocido y actividades dispersas como una demostración de tiro con arco o un espectáculo de marionetas. Un combate de esgrima medieval, una representación de duelos con espadas a cargo del club vigués de esgrima antigua, un espectáculo de cetrería con águilas de Valporquero, con halcones reales, mostrando el arte milenario de la cetrería, fueron algunas de las propuestas del programa.

Los puestos de choripán y otras viandas trabajaron a destajo. | // R. GROBAS / D.P.

A primera hora de la tarde Baiona brillaba ya con luz propia y centenares de personas llenaban calles y plazas; eso sí, los paraguas formaban parte de los atuendos, por lo que pudiera pasar. Incluso lució sol por momentos.

Justa de caballeros

Música y danzas medievales deleitaron a algunos, igual que los títeres o los pasacalles de faunos y batucada... Pero si hay un espectáculo esperado en la Arribada es el torneo de caballeros que reunió a numeroso público en la playa de A Ribeira. Entusiasmó a los que lo vieron por vez primera pero no defraudó a los asiduos. “Me gusta disfrutar de esto”, señala Manuel Conde, cómodamente sentado para contemplar el espectáculo. “Vengo todo los años y aunque parece igual es diferente, son auténticos maestros”. Aquí se realizan varias pruebas como justa o tiro de venablos a cargo de la Hípica Celta. Los participantes lo hacen montados en caballo y ataviados con coloridas ropas de época. La playa se plantea como un hermoso decorado medieval con la bahía de fondo y la réplica de la carabela “La Pinta” como telón de fondo.

La animación de las calles espantó la lluvia. | // R. GROBAS / D.P.

Distintas actividades durante toda la jornada para una fiesta que se mostró con todo su esplendor a pesar de las condiciones meteorológicas que tampoco empañaron otro de sus platos fuertes, la representación teatral de la “Arribada del descubrimiento”, con dramaturgia de Avelino Sierra y dirección de Mónica Sueiro. Un vibrante espectáculo que traslada a lo s espectadores cada año a aquel 1 de marzo de 1493 en que la carabela “La Pinta” arribaba a Baiona con la noticia que cambió el mundo.