La Cofradía de Baiona bate su récord de facturación y supera los 3 millones en 2023

Si algo positivo pudo extraerse de la mayor catástrofe ambiental de la costa gallega, la del “Prestige”, fue la recuperación de bancos marisqueros como el del percebe tras el parón que impuso el chapapote en la actividad extractiva. La Cofradía de Pescadores A Anunciada de Baiona rebasaba por primera vez en su historia los 3 millones de euros de facturación en 2003, el año siguiente al de aquella crisis. Veinte años después lo ha vuelto a hacer y ha batido su propio récord de ingresos con 8.151,97 euros más que entonces al alcanzar los 3.044.143,38, un 2% más que el año pasado. Con los precios más o menos estabilizados respecto al ejercicio anterior –la media por kilo se redujo 47 céntimos el año pasado al pasar de 13,39 a 12,92–, el crecimiento se debe en esta ocasión a un mayor volumen de capturas más diversificadas. Se han comercializado 12.884 kilos más de pescado y marisco respecto a 2022 y obtenido 61.257 euros más.

Aunque sigue siendo su principal fuente de ingresos, no es el percebe el que ha empujado hacia arriba esta vez la facturación de la lonja baionesa. Así lo indican los datos de la plataforma Pesca de Galicia de la Consellería do Mar sobre el volumen de descargas y ventas, que recoge un ligera caída de la venta del crustáceo en lonja, un 3,7% menos que en el año anterior. Los percebeiros han facturado mil kilos menos y 54.322 euros menos. La separación de los sectores a pie y a flote es la responsable de la bajada, asegura el patrón mayor, Roberto Cabral. “Los percebeiros en barco vamos mucho menos ahora al percebe. Antes podíamos ir por tierra cuando hacía mal tiempo pero ahora no está permitido, así que nos dedicamos a otras actividades. Antes íbamos al percebe 120 días al año y ahora vamos 60 o 70 ”, explica.

Cornicha

Buena parte de ellos se dedican a la almeja blanca o cornicha, un banco marisquero que atrae a la bahía baionesa a decenas de embarcaciones de toda la ría de Vigo desde hace tres años. Igual que apareció en abril de 2021 puede desaparecer “en cualquier momento”, advierten los mariscadores, pero por el momento les da muchas alegrías. Y es que las ganancias que proporciona este bivalvo se han disparado un 56% en solo un año, pasando de los 408.377 euros de 2022 a 637.692,86 el año pasado. El volumen de descarga aumentó un 39,9 por ciento en el mismo período, de 74.549 kilos a 104.341,25.

La cornicha ocupa el tercer puesto en el ranking de especies en la lonja de Baiona y se sitúa cada vez más cerca de la segunda, el erizo. Igual que el percebe, el equinodermo ha registrado una reducción del 11,2% en volumen de ingresos al pasar de 864.313 euros por 69.692 kilos en 2022 a 766.965 euros por 58.382 kilos en 2023.

El cabildo prevé continuar con la diversificación de las ventas con la recuperación de la subasta de nécora en verano

El patrón mayor muestra su satisfacción por los resultados de su primer año al frente de la Cofradía. A su juicio, la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos y el esfuerzo de todos los socios por lograrlo ha contribuido al despegue. Recuerda medidas como el traslado de la navaja por parte de la Cofradía a la subasta de bivalvos de Vigo, que genera un rendimiento a la entidad que antes se perdía al llevar cada mariscador sus capturas a O Berbés de manera individual.

Su objetivo es continuar en la misma línea y confía en que la reciente implantación de la venta directa al consumidor permita ampliar más los beneficios el próximo año. De momento, la actividad ha aportado en enero un 20% más que en el mismo mes del año pasado. Y todo apunta a que serán cada vez más los clientes particulares, sobre todo en verano.

Para seguir sumando a la facturación, el cabildo espera recuperar además este verano, señala Cabral, la subasta de la nécora que antiguamente se vendía en la lonja de Panxón y que ahora se lleva a Vigo.

La progresión positiva ha permitido realizar inversiones necesarias como la compra de una nueva lancha y un todoterreno para el servicio de vigilancia contra el furtivismo, así como un furgón para el traslado de producto a Vigo y la contratación de otra auxiliar para la lonja, indica el presidente del pósito.