El TSXG abre la puerta para hacer rústicos cientos de terrenos urbanos de Salceda

Una sentencia firme del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) anula la revisión catastral de una familia de Salceda y falla que varios terrenos de su propiedad, considerados urbanos, son rústicos, en contra del pronunciamiento inicial de Tribunal Económico Administrativo de Hacienda, que le había dado la razón a Catastro.

El recurrente sostuvo que las fincas objeto de la revisión fueron calificadas en el planeamiento de Salcedas de Caselas, en el año 1997, como no urbanizable de núcleo rural, y necesitarían, para su conversión en urbanos, la aprobación de un plan especial de mejora del medio rural, y, desde esa fecha, no existió modificación alguna en el planeamiento. Por tanto, en el año 2021 no existía razón que justificara el procedimiento simplificado de valoración colectiva, que la Dirección General de Catastro del Ministerio de Hacienda (bajo la mando del PSOE) impuso al Concello de Salceda en 2020 (con un gobierno de coalición de PSOE y MS).

Aunque la sala del Contencioso Administrativo del TSXG señala que la Lei do Solo de Galicia “cambió la calificación de los terrenos no urbanizables de núcleo rural, que pasan a regirse por las mismas normas que los terrenos de núcleo rural, y, en consecuencia, deben calificarse como urbanos y no como rústicos”, finalmente se pliega a las pretensiones del recurrente al considerar que “lo determinante es si estas propiedades –sitas en los núcleos rurales tradicionales– pueden ser desarrolladas urbanísticamente de manera directa –con una licencia– o si necesitan de la aprobación de un instrumento previo” pues se estaría en “la consideración de suelo urbano o urbanizable pendiente de un desarrollo particularizado”.

Según los abogados que formularon la reclamación, a instancias de la Plataforma Veciñal Contra o Catastrazo, esta primera sentencia hace pensar que se anularían todas las revisiones realizadas, lo que conllevaría a la recuperación del dinero del Impuesto de Bienes Inmuebles de 4 años y que puede alcanzar 1,2 millones de euros.

Para Antonio Heredero, abogado de BGI LAW, se trata de un hito de gran importancia y emplaza a los más de 5.000 afectados a unirse a la reclamación vecinal para conseguir la devolución del dinero cobrado de forma irregular. José María Mantilla, de Calixto Escariz Abogados, recuerda que, una vez ganada esta primera sentencia “el resto de los vecinos tienen el camino abierto”.

Sobre el caso, el Concello de Salceda emitió ayer un comunicado en el que asegura que no tiene comunicación alguna por parte del Ministerio de Hacienda, de la Dirección General de Catastro ni del TSXG sobre la sentencia en cuestión. “Toda vez que la parte demandada no es este Ayuntamiento sino el propio Ministerio, habrá que estudiar los pasos a dar en caso de tener que afrontar posibles consecuencias económicas para el Ayuntamiento”.

El gobierno local añade que “la sentencia le da la razón a una reclamación sobre un caso concreto, no anula la revisión catastral tal como afirma la Plataforma Vecinal contra lo Catastrazo representada por Tano Guerra, concejal del BNG. Cada parcela tiene una casuística diferente y no se puede afirmar que todas ellas están afectadas, más si tenemos en cuenta que puede haber personas a las que no le interese que sus parcelas sean declaradas cómo rústicas”, aseguran en una comunicación pública.

Además, el gobierno local, que apela a la prudencia, dice que “no es cierto que cualquier persona pueda solicitar la devolución de sus pagos de IBI. Desde el equipo de gobierno consideramos una irresponsabilidad que sea un colectivo representado por el concejal del BNG y sus abogados los que estén realizando este tipo de afirmaciones, que habrá que estudiar en cada uno de los casos”.

Por otra parte, el PP, que se opusó a la revisión catastral, anunció que pedirá la comparecencia de la alcaldesa, Loli Castiñeira, ante la gravedad de estos hechos.