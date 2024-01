El pleno de Salceda prohíbe que la edil del PSOE compagine su acta con el taller dual de empleo

El pleno de Salceda aprobó ayer la incompatibilidad de la concejala del PSOE, Ángela Ledo, para ejercer su labor como cargo público del Concello de Salceda y a su vez ser alumna-empleada del taller dual que se imparte en el CDL O Torrón. El punto salió adelante con los cuatro votos a favor del PP, uno en contra del BNG y las abstenciones del Movemento Salceda. Por su parte, la edil socialista rehusó intervenir en el debate y votar por ser la parte interesada, y tampoco pudo votar su compañera, Verónica Tourón, que no acudió al pleno por estar convaleciente tras una operación. De esta manera, la edil del PSOE, Ángela Ledo, deberá elegir ahora si mantiene su acta de concejala o si prefiere continuar siendo alumna-empleada del taller dual, cuya formación remunerada es de un año de duración.

Según explicó la alcaldesa, Loli Castiñeira, el 4 de enero el gobierno local solicitó un informe a la secretaria municipal luego de ser advertidos de que la situación en la que se encontraba Ángela Ledo podría estar incurriendo en una causa de incompatibilidad por ser concejala y trabajadora del Concello de Salceda simultáneamente. Así, en su informe, la secretaria municipal concluye que ambas funciones no son compatibles, no obstante, delega en el pleno la decisión final.

“Movemento Salceda va abstenerse. Tenemos que velar por la ley, pero no vamos a ser un obstáculo”, adelantó la regidora, explicando que la contratación de las veinte personas desempleadas, entre ellas Ángela Ledo, se formalizó el pasado 24 de noviembre y que el proceso de selección lo llevó a cabo personal funcionario de Salceda y de Concellos limítrofes, desvinculando así la participación de cualquier cargo público en dicho tribunal de contratación.

Por su parte, el portavoz del PP, Santi Davila, criticó este posicionamiento de MS al entender que “no se moja, está dejando de ejercer su cargo”. En este sentido, recordó que “el informe de la secretaria es claro y conciso, dice que no es compatible”, por lo que manifestó que “nuestra decisión se ampara en la ley y no en lo personal”, anunciando así su voto a favor de la incompatibilidad; decisión que tomó el comité local en una reunión extraordinaria y urgente celebrada en la noche del domingo. Además, desde el PP también recordaron que MS gobierna gracias al voto del PSOE, aunque luego este no quisiera formar parte del gobierno local.

Por otro lado, el BNG fue el único grupo municipal que votó en contra de la incompatibilidad, apelando a una sentencia del Tribunal Supremo sobre un caso similar en el que el alto tribunal condicionaba la compatibilidad al grado de dependencia entre el cargo público y el puesto a desempeñar, así como la procedencia de los fondos para la contratación. “Lo queremos ver desde el lugar más positivo”, indicó Tano Guerra, anunciando el voto en contra del BNG.

Así pues, con los cuatro votos a favor del PP, el voto en contra del BNG y las cuatro abstenciones del PSOE, el pleno declaró la incompatibilidad laboral de la socialista Ángela Ledo, que no podrá compaginar su acta de concejala con su trabajo y formación en el obradoiro dual de empleo.

Renovación del alumbrado

La sesión plenaria extraordinaria celebra ayer en Salceda también sirvió para aprobar, con unanimidad, el proyecto de renovación del alumbrado público exterior del Concello, para el cual Salceda recibe una subvención de 1,4 millones de euros por parte del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). “Es la mayor subvención en la historia del Concello”, indicaron desde el gobierno local, explicando que la renovación del alumbrado municipal a LED supondrá un ahorro energético del 60% y también un ahorro económico.