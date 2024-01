Nigrán estrena una ruta turística tras la huella de Palacios

Más allá de sus espectaculares playas y paisajes, que se venden solos, la promoción turística de Nigrán apuesta por la riqueza cultural y así lo mostrará el Concello en Fitur esta semana. Tras divulgar con gran éxito el año pasado la ruta de “A praia dos afogados” por los escenarios de la popular novela en homenaje a su autor, Domingo Villar, fallecido en 2022, el gobierno municipal quiere dar a conocer ahora la huella del genial arquitecto Antonio Palacios. Aprovecha que este es el año del urbanista porriñés, durante el que se conmemoran los 150 de su nacimiento, para ofertar a los visitantes un nuevo itinerario por sus principales obras en el municipio.

El urbanista que fue tan decisivo para Madrid como lo fue Gaudí para Barcelona también dejó su impronta en Nigrán y el Ayuntamiento está inmerso en la tarea de poner en valor esa herencia. Tras publicar en octubre el libro “O legado de Antonio Palacios en Nigrán”, escrito por el arquitecto Álvaro Bonet y editado por Engaiolarte, estrenará el jueves en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) una guía turística. Se trata de un folleto, pensado para llevar en el bolsillo, que destaca los tres trabajos del célebre porriñés en territorio miñorano: el Templo Votivo del Mar de Panxón, los dibujos inéditos sobre la iglesia de Parada que hizo en 1944 y e único chalé de su autoría, el del caricaturista Sileno en Praia América.

La guía, que geocaliza los tres puntos, será presentada por el alcalde, Juan González, el jueves a las 12.30 en el Centro Gallego de Madrid, entidad que presidió el propio Palacios. El regidor llevará además varios ejemplares al Colegio de Arquitectos de la capital española, que acoge actualmente una exposición sobre el considerado maestro del regionalismo, con obras en la ciudad reconocidas internacionalmente como el Palacio de las Comunicaciones o el Círculo de Bellas Artes.

“En Nigrán non podemos ser menos que en Madrid á hora de reivindicar a Palacios e queremos promover a súa pegada no municipio durante todo o ano”, afirma el regidor, que no duda en calificar el Templo Votivo como “a obra relixiosa máis representativa de Palacios”.

Palacios se inspiró en el vecino “arco visigótico” que formaba parte de la antigua iglesia de San Juan –y que él mismo libró de la demolición por su gran valor histórico– e inició la construcción del Templo Votivo del Mar, dedicado a la Virgen del Carmen en 1932, para finalizarlo en 1937, con la colaboración de su constructor de confianza en la zona, José Mogimes.

El estilo del inmueble es difícil de definir. Recoge elementos de diversas procedencias, emplea la piedra desnuda dentro de una tipología regionalista y destaca marcados trazos góticos e incluso islámicos si observamos el diseño interior, con policromía de inspiración bizantina y decoración neomudéjar.