La Agrupación de Electores de Redondela, socio de gobierno del PSOE, ha criticado duramente la contratación por parte del Concello de un cargo de confianza del BNG como parte del acuerdo que en su momento alcanzaron ambos partidos a cambio de sus votos para la investidura de Digna Rivas.

“O BNG de Redondela utiliza os pactos políticos en Redondela para colocar a persoas do partido nacionalista que non acadaron un cargo electo, neste caso, nas eleccións municipais de Vigo”, denuncian en referencia a la persona elegida para ocupar el cargo: Elsa Quintas, número 4 de la lista viguesa que no logró cargo electo en la corporación viguesa.

El BNG justificó la contratación de esta persona “como persoal de atención á veciñanza” como parte de la negociación para la investidura de Rivas. Pero desde AER consideran que “a verdadeira intención do BNG non é a de servir á veciñanza. Máis ben a súa prioridade era darlle un cargo a unha persoa non electa en Vigo. Para o BNG, o Concello de Redondela ven sendo algo así coma unha sucursal do concello veciño:se non saes elixida en Vigo, xa o BNG de Redondela che consegue un chupiño”, dicen con sorna desde el grupo asambleario.

Para AER, el comportamiento del BNG “é absolutamente decepcionante”, y les acusan de “antepoñer os intereses do seu partido aos intereses da veciñanza en Redondela”.

Los socios del PSOE también critican que los nacionalistas no quisieran sumarse a la coalición para formar un gobierno fuerte y estable con mayoría frente a la oposición del PP. “Non están preocupados de axudar a este goberno, únicamente semellan preocuparse dos seus intereses, neste caso, dos intereses do BNG de Vigo”, concluyen desde la Agrupación de Electores.