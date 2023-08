Los socorristas de Redondela denuncian carencias de material

El personal del servicio de socorrismo de Redondela, fundamental para garantizar la seguridad en las playas de Cesantes y Chapela durante la temporada estival, lleva desde principios de julio trabajando en unas condiciones precarias por el mal estado del material y las carencias del elementos básicos, como aletas para el salvamento. Los trabajadores han redactado un escrito con todas las deficiencias que ya han trasladado al Concello y amenazan con iniciar una huelga si no se corrige la situación.

Entre las quejas señalan que las torres de vigilancia de la playa de Cesantes se encuentran muy deterioradas por falta de mantenimiento, con la madera podrida, tablas sueltas y tornillos oxidados, lo que supone un riesgo de accidentes y caídas.

Las sillas anfibias de las playas para personas con movilidad reducida están en un estado lamentable, con las ruedas pinchadas, flotadores picados y partes rotas.

Una de las dos camillas para la atención de los heridos no se puede usar por se mal estado y también el material sanitario es escaso, faltando elementos básicos como un collarín, un tensiómetro o hielo. También hay cosas necesarias para realizar una simple cura, como guantes o gasas, que tardan varios días en reponerlo cuando se acaban.

Otras de las deficiencias denunciadas es que a los socorristas no les han entregado la ropa que aparece en el convenio –dos camisetas, dos bañadores y una sudadera–, ni las aletas para realizar rescates, algo imprescindible para las actuaciones de salvamento en la playa. Y las comunicaciones entregadas este año en vez de walkies son unos móviles, que dependen de una aplicación y de tarifa de datos para funcionar, por lo que se ha notificado a la empresa que fallan varias veces y siguen sin solucionarlo. Esto dificulta el trabajo y el tiempo de reacción en caso de emergencia.

Entre las quejas también advierten que el balizado del arenal de Cesantes no es suficiente, ya que faltan dos boyas a la derecha del canal de entrada de embarcaciones. También destacan que la zona de A Punta, cercana a la estatua del Capitán Nemo, no está balizada lo que provoca situaciones de riesgo con las embarcaciones, igual que la zona de kitesurf no está ni balizada ni tampoco tiene la prohibición del baño en ese espacio, lo que provoca que en ocasiones los kitesurfistas se metan en la zona de baño con el peligro que supone para los bañistas.

Por último, señalan cuando ya ha pasado medio verano aún siguen sin tener los contratos al día, por lo que amenazan con acudir a Inspección de Trabajo.