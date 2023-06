La ex alcaldesa de Ponteareas, Cristina Fernández Davila, se incorpora la próxima semana al Parlamento Gallego como diputada del BNG. La nacionalista pasará a ocupar el escaño de Manu Lourenzo, ahora alcalde de Soutomaior.

Fernández Davila entregó el pasado jueves su credencial en el registro del Parlamento en Santiago y el martes, 27 de junio, tomará posesión en el pleno.

Ocupó el puesto número siete en la candidatura del BNG por la provincia de Pontevedra en las últimas elecciones gallegas y ahora declara asumir esta nueva responsabilidad “co orgullo de poder sumarme ao equipo de Ana Pontón no Parlamento Galego, e coa honra que supón defender nesta institución ás veciñas e veciños de Ponteareas e da nosa comarca, así como trasladar as propostas do BNG para mellorar a calidade de vida da veciñanza. Estarei a disposición de todos os colectivos e serei a voz das súas demandas ante o goberno da Xunta”.

De manera paralela, continuará formando parte de la corporación municipal de Ponteareas como concejala del BNG.

Cristina Fernández Davila es técnica especialista en Informática de Gestión. Desde 1993 es funcionaria del IES Val do Tea y tiene asumido diversas responsabilidades en las asociaciones de madres y padres del alumnado, siendo presidenta de la Federación de Anpas del Condado FANPO. En 2012 toma posesión como concejala del BNG en Ponteareas, asumiendo en 2015 la segunda Tenencia de Alcaldía y la concejalía de Educación, Participación Ciudadana y Régimen Interior. Tras las elecciones municipales de 2019, asumió la primera Tenencia de Alcaldía y las concejalías de Educación, Eventos, Salud y Consumo. En 2021, con la marcha de Pepe Represas, ocupó ella el cargo de alcaldesa hasta la investidura del pasado sábado.