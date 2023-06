AER no descarta volver a entrar en un gobierno de coalición dirigido por Rivas

La situación política en Redondela continúa siendo una incógnita diez días después de las elecciones municipales del 28-M. Cuando todo apuntaba a un gobierno en minoría del PP con Javier Bas como alcalde, como ya ocurrió en 2011 y 2015, la situación podría dar un giro inexperado que permita a la socialista Digna Rivas mantenerse al frente del gobierno local. Todo está en manos de la Agrupación de Electores (AER), que parece dispuesta a cambiar de opinión a pesar de asegurar la semana pasada que no votarían una nueva investidura de Rivas después del fracaso de la coalición de gobierno del pasado mandato, y tampoco apoyarían a Bas.

El portavoz de AER, José Carlos “Cuni” Orge, abre ahora las puertas a un posible pacto con los socialistas. E incluso no descarta volver a formar parte de un gobierno de coalición, algo que en principio no entraba en sus planes tras la mala experiencia del pasado mandato. Todo dependerá de la propuesta que les ofrezcan desde el PSOE: “Estamos dispostos a cambiar de opinión e aceptar un goberno de Digna Rivas pero terá que ser a cambio dunha proposta por parte do partido socialista proporcional ao sacrificio que fariamos para darlles o noso apoio”,afirma Orge. Una decisión que ya han trasladado al PSOE tras el primer encuentro mantenido el pasado lunes entre las dos formaciones, sin la presencia de Rivas para rebajar la tensión. Los encargados de la negociación por parte socialista son María Castro, Iván Valles y Rita Couñago, mientras que por AER se presentaron Cuni Orge, Roberto Villar y Daniel Boullosa.

"Somos construtivos e decidimos facer un esforzo para un goberno de esquerdas"

Aunque de momento todo está muy verde y aún puede pasar de todo hasta el pleno de investidura del próximo 17 de junio, el paso dado por la formación asamblearia da aliento a los socialistas para mantener la alcaldía redondelana. “Somos conscientes de que fagamos o que fagamos van criticar, sempre haberá xente que senta defraudada con calquera decisión que adoptemos, pero iso é o que conleva ser a chave do goberno. Dixemos que queriamos un goberno alternativo ao PP pero sen Digna Rivas, e estabamos dispostos a facilitalo a cambio de nada. Para iso propuxemos que a candidata socialista cedese o seu posto ou que o BNG asumise a Alcaldía con Xoán Carlos González, aínda que o rexeitamento de ambos nos deixou sen alternativas. Pero aínda así somos construtivos e decidimos facer un esforzo para un goberno de esquerdas, que polo menos que por nós non quede”, afirma Orge.

El portavoz de AER deja ahora la responsabilidad de las negociaciones en el tejado socialista. “Nós xa demos o paso que esperaban ao mostrar a nosa disposición para cambiar a nosa postura e agora tócalles a eles mover ficha. Esperamos que para a próxima reunión tráiannos unha proposta firme para que podamos valorala”, señala, aunque evita dar detalles sobre qué es lo que desean. “O que queremos é que poñan sobre a mesa algunha oferta atractiva que beneficie aos veciños de Redondela”, puntualizando que en ningún caso buscan “beneficios persoais”.

Largo recorrido

En cualquier caso, todo indica que el acuerdo no será ni fácil ni rápido y a las negociaciones todavía les queda mucho recorrido. En principio está previsto que esta tarde mantengan un segundo encuentro para ir acercando las posturas. Y también quedaría después que el BNG, la tercera parte necesaria para la investidura de Digna Rivas, otorgue su visto bueno a la decisión de AER, tanto si es solo el respaldo a un bipartito PSOE-BNG, como a un posible tripartito si finalmente la formación asamblearia decide entrar al gobierno local.

Los resultados de las urnas en Redondela otorgaron diez concejales a los populares liderados por Javier Bas, suman los mismos que PSOE (7) y BNG (3), por lo que el único representante de AER vuelve a tener en sus manos la “llave” del gobierno local al deshacer el empate.