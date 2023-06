El BNG no asumirá la Alcaldía como plantea AER: “Sería un fraude electoral”

El BNG de Redondela descartó ayer la posibilidad de liderar un gobierno de izquierdas como propone la Agrupación de Electores (AER), una opción que los nacionalistas aseguran que “en ningún momento expúxose” ya que sería “un fraude electoral en toda regra e unha deslealdade cos votantes”, subrayan.

Así de tajantes se mostraron ante esta posibilidad planteada por AER para garantizar su apoyo a un gobierno progresista en Redondela tras vetar a Digna Rivas como alcaldesa. La otra opción que plantearon desde la formación asamblearia era que Rivas renunciase a su acta para que el bastón de mando recaiga en otro candidato de la lista socialista, algo que descartó tanto la propia líder del PSOE local como la dirección provincial del partido.

La postura tanto de nacionalistas como de socialistas ante el órdago de AER, que no quiere ni a Rivas ni al popular Javier Bas como alcaldes, deja como única opción que gobierne el PP como partido más votado. Los populares, que lograron diez concejales, suman los mismos que PSOE (7) y BNG (3), por lo que el único representante de AER tiene en sus manos la “llave” del gobierno local al deshacer el empate. Así que, salvo sorpresa, todo indica que se repetirá la situación de 2011 y 2015, cuando la decisión de la formación asamblearia de votarse a sí misma permitió a Bas alcanzar la Alcaldía para gobernar en minoría.

Valoración de resultados

El BNG destacó los buenos resultados obtenidos en las elecciones al aumentar su representación a tres concejales. “Duplicamos a porcentaxe de apoio electoral en comparación co anterior proceso municipal dun 8,2% a un 16,12%, e subimos, no cómputo xeral en máis de 1.200 votos. Observando os resultados por parroquias, incrementamos o noso apoio en practicamente todas elas. Interpretamos estes resultados como a proba de que a mensaxe do BNG chegou a moita xente, o cal foi, durante toda a campaña, a sensación de moitos e moitas de nós”, explica su portavoz, Xoán Carlos González.

"Confiamos en que o sentido común e a seriedade triunfen e academos pronto o goberno que o pobo de Redondela elixiu"

Respecto a las posibles combinaciones para un gobierno de izquierdas propuestas por AER señala que “rexeitamos enerxicamente o feito de que outra organización política tomase a liberdade de falar en nome do BNG. A expensas de que a Asemblea Local deseñe as estratexias de traballo, en ningún momento expúxose a posibilidade de que o candidato á Alcaldía do BNG encabece alternativa ningunha. Esta opción sería un fraude electoral en toda regra e unha deslealdade cos votantes”.

En este sentido aclara que el BNG “pode cuestionar formulacións políticas, programas, ideas, pero non entra no enfrontamento persoal nin nos problemas doutras organizacións”, aunque muestra su voluntad de conseguir para los próximos cuatro años “un goberno estable e de progreso” en Redondela. “Porén, somos conscientes da forza con que nos dotou o electorado, e entendemos que debemos estar en disposición de dialogar con todos os axentes políticos, porque o diálogo é a única vía para a estabilidade e o progreso. Confiamos en que nos próximos días o sentido común e a seriedade triunfen e academos pronto o goberno que o pobo de Redondela elixiu”, concluye.