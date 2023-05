AER mantiene que no votará ni a Rivas ni a Bas como alcaldes en Redondela

Los resultados de las elecciones municipales han dejado un escenario en Redondela de lo más incierto. Lo único claro es el reparto de concejales de cada partido, pero el próximo alcalde saldrá de la decisión que tome el partido con menor representación: la Agrupación de Electores (AER). La formación asamblearia, con un solo concejal, vuelve a tener en sus manos la “llave” del gobierno local. Y ya han adelantado que no votarán una nueva investidura de la hasta ahora alcaldesa Digna Rivas (PSOE), después del fracaso de la coalición de gobierno del pasado mandato, y tampoco a Javier Bas (PP).

El portavoz de AER, José Carlos “Cuni” Orge, señaló ayer que, con las premisas antes mencionadas, estarían dispuestos a dar su voto “a calquera outro candidato da lista socialista que non sexa Rivas, ou mesmo a alguén da lista do BNG, que encabeza Xoán Carlos González”. La otra opción sería votarse a sí mismos, algo que ya hicieron en 2011 y en 2015, lo que posibilitó un gobierno del PP. En caso repetir esta decisión el popular Javier Bas volvería a lograr el bastón de mando.

“Somos conscientes de que calquera cousa que fagamos será polémica e vannos a caer paus, pero estamos afeitos a esta responsabilidade. Sempre fomos coherentes cos principios que defendemos e cumprimos co prometido, así que nesta ocasión será igual. Ideológicamente queremos un goberno de esquerdas, pero a Rivas non a queremos como alcaldesa. É unha cuestión de dignidade”, justifica en referencia al enfrentamiento que generó hace dos años la ruptura de la coalición entre la Agrupación y el PSOE, cuando la regidora les retiró de manera unilateral sus responsabilidades en la Concejalía de Medio Ambiente por un conflicto relacionado con la limpieza de las playas. “Non podemos votar a unha persoa que incumpriu un acordo que tiñamos asinado, demostrou que a súa palabra non vale e xa non nos fiamos”, punualizó.

Además recalca que la candidata socialista recalcó durante la campaña que “estaba orgullosa da decisión tomada e volvería facelo”, en referencia a la retirada de las competencias de limpieza de playas al edil de AER, Roberto Villar, que en estos comicios ha sido el candidato a la Alcaldía de la formación asamblearia y la única acta conseguida.

Pese a las premisas que impone AER, Orge asegura que tienen la mano tendida al diálogo con todas las formaciones. “Non pechamos portas a ninguén. Estamos dispostos a sentarnos a escoitar a todos e trataremos de chegar a entendementos, pero o que non imos cambiar é a nosa decisión de non votar nin a Rivas nin a Bas. Pero hai máis opcións que hai que valorar e cremos que é positivo que haxa renovación política”.

Respecto a la posibilidad de formar parte de nuevo de una coalición con PSOE y BNG, siempre que no estuviese liderada por Rivas, señala que también “podería ser unha opción”, aunque no es ninguna prioridad para ellos después de la mala experiencia pasada. “É algo que teriamos que valorar. Non temos medo a nada e estou seguro de que Roberto Villar sería o mellor concelleiro de Medio Ambiente que podería ter Redondela, pero todo isto sería unha decisión que teriamos que meditar moito”.

Lo que si que tiene claro es que, en caso de formar parte de la oposición, su posición sería “sempre construtiva e en beneficio de Redondela”, concluye.