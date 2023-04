Grandes cineastas y jóvenes promesas, en la competición internacional de Play-Doc

Play-Doc, que celebrará su 19ª edición del 26 de abril al 1 de mayo en la ciudad de Tui, anunció ayer las películas que conformarán las competiciones de largometrajes y cortometrajes en esta nueva entrega del certamen. Un programa que incluye obras de prestigiosos cineastas, así como trabajos de realizadores emergentes. Todas las películas se presentan en estreno español.

El reconocido cineasta norteamericano John Gianvito, presentará su último trabajo "The Grave´s Sky" (2023) en esta nueva edición de Play-Doc; junto a este se podrán ver también dos obras del prestigioso realizador francés Jean-Claude Rousseau: "Welcome" (2022) y "Souvenir D´Athène"; asimismo, el director italiano Fabrizio Ferraro proyectará "I morti rimangono con la bocca aperta", coproducido en España por Eddie Saeta. Desde Chile participará también el director Diego Acosta con Al amparo del cielo (2022). También se podrá ver en la categoría de competición internacional "Ame No Uta" del japonés Tetsuichiro Tsuta, y "Mourir à Ibiza" (un film en trois étés) de los jovencísimos realizadores franceses Anton Balekdjian, Léo Couture y Mattéo Eustachon. La realizadora belga Isabelle Tollenaere presentará "The Fruit Tree" y por último, la navarra Marina Lameiro participará con su película "Krutxalteanik Uronarat" que presentará en estreno mundial.

El jurado internacional encargado de conceder los premios de estas categorías lo integrará la célebre cineasta portuguesa Rita Azevedo Gomes, el realizador y archivista indio Shivendra Singh Dungarpur y Hayet Benkara, curadora y experta de industria y mercados de coproducción internacionales, nacida en Francia y afincada en Turquía.

Habrá encuentros virtuales entre profesionales de todo el mundo

Coordinadas por el crítico de cine y programador argentino Roger Koza, Play-Doc llevará a cabo una serie de encuentros virtuales que reunirán a reconocidos profesionales de todo el mundo, desde cineastas, artistas y programadores hasta profesores, archivistas y críticos de cine.

Dichas mesas, que estarán accesibles online durante la celebración del festival, tratarán sobre diversas cuestiones relacionadas con la industria del cine: los festivales, las audiencias, los espacios de formación, las dinámicas de producción, de exhibición o de la necesidad de la preservación.

Los profesionales participantes de esta edición serán: Paula Félix-Didier, directora del Museo del Cine de Buenos Aires, docente, investigadora y reconocida especialista en conservación, restauración y archivo de medios audiovisuales. Jurij Meden, cineasta, crítico y programador esloveno, editor en jefe la revista internacional KINO!

Haden Guest programador, productor de cine y director del Archivo de Cine de Harvard en Estados Unidos. Ignacio Agüero, uno de los documentalistas más reconocidos en Chile, así como los directores argentinos Gustavo Fontán, Jonathan Perel, y la cineasta y coreógrafa china, Zhang Mengqi.

Hay que recordar que Play-Doc presentará en estreno internacional cuatro cortometrajes que la reconocida cineasta belga Chantal Akerman (1950-2015), filmó en el verano de 1967, como parte de las pruebas de acceso al Instituto Nacional Superior de Artes Escénicas (INSAS), donde fue admitida y en el que permaneció apenas unos meses antes de decidir abandonar sus estudios.