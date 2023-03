El castillo de O Galiñeiro fue base militar en la Edad Media

No había princesas en el de O Galiñeiro. Aquel no era un castillo como los que la literatura infantil nos trae a la mente, sino una fortificación de carácter militar. Así lo deducen los arqueólogos que esta semana han descubierto los restos de aquella fortaleza que sirvió para vigilar gran parte del área de Vigo, desde la ciudad hasta el Val Miñor y alrededores. “Aquí había un destacamento militar encargado de avisar de calquera ataque ou incidencia”, explicaba ayer Mario Pereiro, director de la excavación que promueve la Universidad de Santiago en colaboración con la comunidad de montes de Vincios en la zona de As Gallas, en el extremo norte del monte.

