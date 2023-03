Dos atletas se coronaron ayer como mejores deportistas baioneses de 2022 en la Gala do Deporte celebrada en el auditorio municipal V Centenario. La joven Ainhoa Reparaz recogió el premio tras proclamarse campeona de España sub-18 y lograr el récord de los 100 metros y un cuarto puesto en el europeo el año pasado. Dani Pazó, ganador de las dos principales carreras de montaña del área –Trail do Aloia y Trail Muíños do Folón–, recibió también el premio.

Los galardones a los mejores deportistas de base recayeron en el surfista Ángel Brito y en la patinadora artística Xiana Fernández. El jurado eligió a la bocatería Manduca como mejor patrocinador y al Baíña FS como mejor entidad. El reconocimiento al mejor evento fue para los campus deportivos de verano de La Caixa. El futbolista Antón Iglesias González, el rey de las gamelas Antonio Liébanas y el exconcejal de Deportes Miguel Pérez Vázquez recibieron menciones especiales junto con los clubes de bolos celtas del municipio y con los colectivos que contribuyen a la inclusión con actividades de deporte adaptado.