The Way Startup Summit llama al capital tradicional gallego a apostar más por la innovación

La innovación es una idea que se incuba hasta que coge forma, se perfila con trabajo y esfuerzo, con tiempo, y acaba convirtiéndose en realidad. El emprendimiento, por su parte, es una cualidad intrínseca de cualquier empresa de nueva creación, su esencia, pero para llegar hasta “el final del camino”, a lo más alto, hay un punto donde el talento necesita un empujón: que alguien apueste por su crecimiento potencial y lo acelere. Esa es la “meta” de The Way Startup Summit, el congreso que hoy se inauguró en el Palacio de la Oliva (Vigo) y que mañana continuará aunando innovación, emprendimiento e inversión. “Falta que el capital tradicional gallego diversifique más sus inversiones y empiece a apostar más por las startups”, señaló este jueves el director del evento, Lalo García, en declaraciones a FARO. “En el emprendimiento nunca sobra nada... Siempre necesitamos más cosas, siempre necesitamos más recursos, siempre necesitamos más ideas”.

La primera jornada arrancó con éxito, superando los 2.200 asistentes y de ellos cerca de la mitad presenciales. Tras la bienvenida, a cargo de la organización y las entidades que han apoyado el desarrollo del encuentro, hubo múltiples charlas y mesas en las salas de innovación, inversión y emprendimiento, que contaron con las intervenciones de Pablo Pazos (Barkibu), Emilio Froján (Velca) o Emily González (Froged) y en las que este viernes participarán ponentes como Jorge Costas (Netun), Pedro Clavería (Playtomic) o Miguel Arias (Kfund).

“Hemos roto todas las previsiones”, apuntó García en referencia a la afluencia del evento, asegurando que la sensación entre los visitantes es de “sorpresa” por el nivel del ecosistema congregado. “Están representadas todas las aceleradoras gallegas, las grandes corporaciones que están haciendo innovación abierta, los fondos de inversión gallegos… Es el ecosistema el que ha dicho que necesitábamos este evento de referencia y ahora lo estamos viendo”, añadió.

El carácter internacional de The Way Startup Summit cobra relevancia en una edición en la que la organización se ha volcado por atraer talento y cazatalentos no solo de Vigo, Galicia y el resto de España, sino también de Portugal. “Hay zonas de mucho emprendimiento cercanas como pueden ser Braga y Oporto representadas, pero queremos que haya más en el futuro”, matizó el director del congreso. “Esperamos que poco a poco vengan más inversores internacionales”, apostilló, evidenciando que el objetivo es “activar la inversión en startups gallegas”. “En la medida en que tengan repercusión y podamos atraer ese capital privado, bienvenido sea de donde sea”.

Algunas de las claves de la primera jornada versaron sobre la liquidez en las inversiones en startups o el fundraising, como aconteció en la sala de inversión. También se llevaron a cabo sesiones que abordaron el futuro de los pagos, los seguros, la logística, la movilidad, el retail y la ciberseguridad (en la sala de innovación), así como charlas sobre casos de estudio y éxito de algunas startups cuya fórmula se ha sabido exprimir al 100% para adaptarse a las demandas del mercado (en la sala de emprendimiento).

“Amor a primera vista”

El delegado de Zona Franca, David Regades, aprovechó la inauguración del evento para poner en valor la colaboración público-privada y calificó The Way Startup Summit como “un refuerzo para la economía de Galicia y el noroeste peninsular”. “El emprendimiento es economía y generación de riqueza, la inversión es acompañamiento y la innovación es futuro”, indicó por su parte Ana Mejías, concejala del Concello de Vigo. Ana Ortiz, delegada de la Xunta en Vigo, afirmó que Vigo “es La Meca del emprendimiento”; y Borja Cabezón, CEO de Enisa, hizo hincapié en que esta empresa pública “siempre va a estar con los emprendedores”.

“Obviamente cuando un inversor conoce una startup esto no es amor a primera vista. O puede ser amor a primera vista, pero no se casa el primer día. El amor a primera vista existe, pero luego hay un recorrido. Aquí esperamos que emprendedores e inversores se encuentren, se conozcan, que las startups tengan la posibilidad de contar sus proyectos y que a partir de ahí empiecen a trabajar. Sabemos que eso va a ocurrir, que va a haber inversores que inviertan en estas startups. Porque sabemos que su calidad es buena y que estos inversores tienen capital para invertir y están deseando invertir en ellas”, reconoció García a este periódico.

