Cuenta atrás para repatriar el mosaico romano de Panxón desde Nueva York

El mosaico romano de Panxón podría embarcarse rumbo a casa desde Nueva York en dos meses. Los 58.000 euros necesarios para comprarlo están prácticamente disponibles. La asociación creada hace un año para recaudar fondos ha logrado su objetivo de reunir 18.000 euros a través de una campaña de crowdfunding. Ahora falta que el Ayuntamiento de Nigrán aporte los 40.000 restantes y el alcalde, Juan González, asegura que lo hará en septiembre. Luego empezarán los trámites para repatriar la joya patrimonial del siglo III, que emprenderá el viaje con escala en Londres y desde allí partirá hacia el lugar donde fue creado hace 1.700 años

Tras dos décadas desaparecido, el emblemático azulejo fue localizado hace casi tres años años en la galería de arte y antigüedades Carlton Hobbes de Nueva York. Gonzalo Fernández-Turégano Pérez, abogado y coleccionista de arte madrileño estrechamente relacionado con Nigrán, lo halló casualmente a través de internet e inició los contactos para conseguir traer la pieza de vuelta. Viajó incluso a la Gran Manzana para visitar la cerámica, de un metro cuadrado, encastrada en una mesa auxiliar de madera, y logró que el establecimiento se la guardase durante dos años.

La reserva de compra vence el próximo 28 de octubre, por eso el impulsor de la iniciativa, que es el vicepresidente de la Asociación por la Repatriación del Mosaico Romano de Panxón, advierte de “que los plazos son perentorios”. Si no se efectúa la compra antes de esa fecha, “la pieza podría volver al mercado y ser comprada por cualquier tercero, perdiéndose para siempre”.

El gobierno municipal no quiere que eso ocurra. Al menos así lo afirma el regidor, que anuncia la firma del convenio necesario para efectuar la operación en menos de un mes. Eso sí, condiciona el acuerdo a que “o mosaico veña para Nigrán e quede exposto en Nigrán”. “Non imos pagar por el para que acabe fóra do municipio”, aunque sea en alguna sala de exposiciones próxima como el Museo do Mar de Vigo o la Casa da Navegación de Baiona.

El Concello de Nigrán exige que la pieza debe quedarse en su territorio para afrontar el coste

La Corporación acordó en el pleno de octubre reservar la partida de 40.000 para la compra del mosaico. En cuanto la Administración municipal y la asociación firmen el convenio, la entidad ciudadana se encargará de formalizar la adquisición con la galería y esta enviará el azulejo a Londres, donde dispone de sucursal. “Suponemos que vendrá en barco”, indica Fernández-Turégano. Luego habrá que ocuparse de traerlo a Nigrán. “Todavía no sabemos cómo pero esperamos involucrar a más organismos, si es posible, contar con la ayuda de la embajada. Son detalles que todavía no están concretados”, señala.

Motivos marinos

La cerámica conserva intactos varios motivos de fauna marina –un mújel de 67 centímetros y dos almejas– y cenefas que la revelan como parte de un mosaico de mucho mayor tamaño, evidenciando el alto grado de romanización del lugar de O Castro, entre el muelle y la playa de A Madorra.

Allí fue donde se encontró la pieza en el siglo XIX y desde entonces siempre permaneció en manos privadas. Formó parte de la colección santiaguesa Blanco-Cicerón, hasta que se vendió en la Galería Castellana de Madrid en el año 2000 y reapareció en diciembre de 2018 en Nueva York.