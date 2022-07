“Incrementamos en 700.000 euros el gasto social para ayudar a quien lo necesite”

El gobierno local de Redondela, que preside la socialista Digna Rivas, logró aprobar el pasado miércoles sus primeros presupuestos del actual mandato, iniciado en 2019, unas cuentas municipales calificadas de “históricas” por la alcaldesa tanto por su importe, superior a los 20,1 millones de euros, como por el hecho de que “permite reforzar todas las áreas de protección social con un notable incremento en todas las partidas”.

–La aprobación del presupuesto supone un respiro para su gestión, ¿en qué se va a notar?

–Son los mejores presupuestos de la historia, se incrementa su importe en un millón respecto a los últimos aprobados en 2018, y repercutirá en toda la ciudadanía con mejoras en todas las áreas. Pero sobre todo tienen un profundo contenido social con un aumento del gasto en ese área de casi 700.000 euros para dar respuesta a una crisis que poco a poco vamos dejando atrás y con la intención de prestar especial atención a las personas que precisan de la ayuda pública para poder seguir desarrollando su vida de forma digna.

"Agradezco a AER y BNG su responsabilidad al anteponer el bien común ante cualquier otra consideración

–La aprobación fue posible gracias al apoyo de AER y de la abstención de BNG. ¿Fue difícil alcanzar un acuerdo con ambos?

–Es el resultado de varios meses de trabajo y de reuniones con los dos partidos, tanto con AER como con BNG, a los que tengo que dar las gracias por su responsabilidad al anteponer el bien común ante cualquier otra consideración. En toda negociación cada parte tiene que ceder en algo para llegar a un acuerdo, puesto que cada partido tiene sus programas y consideraciones, por lo que hubo que hacer modificaciones puntuales para introducir propuestas que se consideraron importantes. Pero esa siempre fue mi línea de trabajo, y seguirá siendo: tender la mano a los partidos de la oposición para llegar a acuerdos y lograr consensos con el único fin de beneficiar al conjunto de la ciudadanía, sin ningún tipo de distinción.

–Esto le permitirá desarrollar su proyecto y abordar actuaciones que se encontraban bloqueadas al tener que trabajar con presupuestos prorrogados.

–Hay obras que se encontraban pendientes y ahora se podrán abordar como la rehabilitación del antiguo conservatorio, de inicio inminente, y otras que comenzarán en los próximos meses como el skate park de Chapela o la reforma de las antiguas casas de los maestros para la creación de un museo para albergar la obra de Ángel Barros. También hay otras como la humanización de la Praza de Ponteareas, que ya se encara la recta final. Son actuaciones importantes porque se incluyen en el programa Redondela 2020, con fondos europeos y unos plazos concretos que hay que cumplir, y que ahora podrán ejecutarse gracias a la aprobación del presupuesto, que contempla gastos de inversión por más de dos millones de euros.

"Soy muy autocrítica, por lo que nunca estoy del todo satisfecha, pero he trabajado mucho y así seguiré"

–También las obras tienen su parte negativa, cono las críticas recibidas por la coincidencia de las de la Praza de Ponteareas y la avenida de Santa Mariña.

–Está claro que las obras siempre causan molestias, y desde aquí agradezco la paciencia y la comprensión mostrada por los vecinos. En este caso coinciden no porque queramos, sino porque los plazos de la administración, que es algo que no depende de nosotros. Además en el caso concreto de la Praza de Ponteareas también hubo retrasos por imprevistos como la aparición de un muro antiguo o por la huelga de suministros. Pero lo importante será el resultado, ya que son los dos principales accesos al casco urbano y la transformación será total, algo muy necesario con mayor espacio para el peatón y mejorando la seguridad vial. Además en los próximos meses se sumará la reforma de A Picota y solo quedará la obra de la Avenida de Mendiño, muy necesaria también ante el mal estado que presenta, pero que no depende de nosotros puesto que es competencia de la Xunta.

–¿Está satisfecha con su gestión hasta ahora?

–Soy muy autocrítica, nunca estoy del todo satisfecha. Me debo a la ciudadanía y siempre intento mejorar. Lo que si que puedo decir de manera rotunda es que he trabajado mucho, y seguiré haciéndolo, porque esa es mi obligación.

–¿Volverá a presentarse a las próximas elecciones como cabeza de lista del PSOE?

–Mi intención es poder continuar con el proyecto, por responsabilidad. Pero eso no depende de mi, será el partido y la militancia la que decida.

"Bas quedó retratado cuando se marchó: 'Ante todo Redondela... si gobernamos'"

–Dando por hecho que tendrá el apoyo del partido y de los militantes, ¿cómo ve la posibilidad de revalidar la Alcaldía?

–Eso ya se verá. Yo lo que tengo que hacer es seguir trabajando mucho para sacar adelante todos los proyectos y resolver los problemas que afectan a la ciudadanía. Eso es lo que me preocupa y lo que centra mi atención.

–¿Cómo ve el regreso de Javier Bas al PP redondelano?

–Es libre de hacer lo que considere oportuno, en eso no me meto, pero creo que quedó retratado cuando se marchó. Aquel lema de “Ante todo Redondela” quedó convertido en un “Ante todo Redondela... si gobernamos”. Pero eso es algo que no me preocupa, yo me centro en lo mío, en trabajar duro como siempre hice, tanto en la Alcaldía como durante los ocho años que estuve en la oposición. Y después serán los ciudadanos los que decidan.