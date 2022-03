El párroco de Reboreda: “Fue terrible, no me lo creía cuando vi el campanario sin la cúpula”

El párroco de Reboreda, José Carlos Rodríguez, se llevó ayer el susto de su vida cuando el impacto de un rayo sobre el campanario de la iglesia parroquial de Santa María destrozó por completo la cúpula y parte de la balaustrada. “Estaba durmiendo y me desperté con un estruendo terrible y una luz muy fuerte. No sabía qué pasaba y cuando abrí la ventana y vi el campanario sin cúpula no me lo podía creer. Me parecía algo imposible”.

Un rayo destroza la cúpula de una iglesia en Redondela Así narraba ayer el suceso el responsable de esta parroquia de Redondela, que reside en la casa rectoral, situada junto al templo. Su coche quedó destrozado por el impacto sobre el techo de una de las enormes piedras desprendidas del campanario. “Solo hubo un rayo y tuvimos la mala suerte de que cayese aquí, los daños en el templo son muy importantes”, lamenta. Aunque dentro de lo malo, respira porque pudo ser peor. “Al menos no hubo que lamentar daños personales, porque si se produce a otra hora podía haber una desgracia. Y pese a los daños en la cubierta, tampoco parecen dañados los retablos y las imágenes del interior”, asegura José Carlos. Respecto a la restauración del templo, cree que será larga. “Aunque aún es pronto, parece que va a llevar tiempo porque requiere una obra importante y la valoración de Patrimonio. De momento se ha precintado el templo y se están retirando piedras de la torre con riesgo de caída. Luego se intentará cubrir el tejado con una lona para que no entre el agua, pero tendremos que buscar un lugar alternativo durante un tiempo para la actividad eclesiástica”, comenta. Como una "bomba" El ruido producido por el relámpago y el derrumbe de la cúpula fue de tal magnitud que pudo escucharse en buena parte de la localidad de Redondela y alertó a los residentes de la zona: “Parecía una bomba”, aseguró un vecino de la parroquia, que se despertó sobresaltado por el incidente. El rayo también reventó el cuadro eléctrico de la iglesia y la casa rectoral, en la que se encontraba el cura. “Quedaron completamente quemados”, señala José Carlos Rodríguez, todavía impactado por lo sucedido. El propio párroco alertó de inmediato a Protección Civil y a la Policía Local. Los primeros en acudir fueron el Servicio de Emergencias de Redondela (SEIS), que acordonaron la zona ante el riesgo de que se produjeran nuevos derrumbes. Aunque la cúpula se derrumbó por completo no afectó a la campana, que se mantenía en la torre de la iglesia. Tampoco resultaron dañados los retablos del interior. Durante la mañana se personaron equipos técnicos municipales y del servicio de guardia de Emerxencias 112 , así como el ingeniero del Obispado de la Diócesis Tui-Vigo, para realizar el primer análisis de los daños y elaborar un informe con la valoración que se enviará a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Consellería de Cultura para estudiar la manera de restaurar la iglesia. En los próximos días también tendrán que pasar los peritos de la compañía de seguros para evaluar los destrozos causados y realizar los trámites pertinentes. Iglesia del siglo XVII La iglesia parroquial de Santa María de Reboreda, de estilo barroco, data de finales del siglo XVII. Se trata de un bien de notable valor cultural incluido en el Catálogo del Patrimonio Cultural de Galicia. El templo tiene planta de cruz latina y una sacristía adosada. En un principio constituyó una capilla anexa al Pazo de Reboreda, que se encuentra en las inmediaciones, al que todavía en la actualidad se halla unido mediante un pasadizo elevado de estilo barroco. En el exterior presenta una puerta adintelada, hornacina y torre de espadaña en su fachada principal. También se puede contemplar un escudo con las armas de los Prego de Montaos, Sotomayor, Troncoso y Lira y los vascos Mondragón (dos dragones enlazados por la cola) como benefactores de esta construcción religiosa.