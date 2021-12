Polémica en torno a las obras que dan acceso a la playa de Rande

La Corporación Municipal del Concello de Redondela celebró ayer un Pleno en el que uno de los puntos más polémicos de la jornada vino derivado por la moción conjunta presentada por el grupo municipal del PP y la Agrupación de Electores de Redondela (AER), en la que solicitaron la creación de una comisión de investigación sobre las obras de acceso a la playa de Rande.

Dicha moción vino motivada porque consideran “evidentes” una serie de “múltiples irregularidades” en la ejecución de los trabajos. En este sentido, ambos grupos políticos apuntaron que el 21 de septiembre de 2019, la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, a través de una providencia de Alcaldía dispuso iniciar el procedimiento de contratación con cargo a los fondos del Plan Concellos 2020, incorporando al expediente los presupuestos presentados por tres empresas.

El objetivo de la creación de dicha comisión es que se aclare por que “el proyecto no fuese adjudicado, que se iniciaran las obras antes de tener autorizaciones, como la de Adif, que no se emitió hasta el 18 de septiembre de 2020, y que hoy en día, después de más de un año, la obra esté sin acabar porque, supuestamente, se detectaron unas incidencias, que no aparecen detalladas por el director de obra”.

Por parte del gobierno local no se realizaron declaraciones al respecto y el BNG municipal solicitó en la sesión plenaria que se retirara dicha moción, puesto que entienden que “non procede, xa que son uns feitos que se iniciaron en 2020, cando un dos grupos dos que presenta a moción formaba parte do bipartito. Cremos que existen outras vías para plantexar este tipo de cuestións”, indicó el portavoz nacionalista, Xoán Carlos González.

Otro de los asuntos tratados en el Pleno de ayer fue una moción del BNG, en la que se demandó formación para los trabajadores municipales respecto a conductas machistas y nuevas masculinidades.