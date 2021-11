El Ministerio de Igualdad premia el trabajo de Joshua Mateo contra la violencia machista

La importante labor que realiza el redondelano Joshua Alonso Mateo con su proyecto “Sesé Mateo” en la lucha contra de la violencia de género y por los derechos de las huérfanas y huérfanos de la violencia machista ha logrado un importante reconocimiento a nivel nacional. El Ministerio de Igualdad, con motivo del 25N, le ha otorgado el premio en la categoría de “Resiliencia” en la decimoctava edición de sus reconocimientos a personas, proyectos e instituciones cuya labor en la lucha contra las violencias machistas ha destacado especialmente en este año.

El galardón será entregado hoy en el acto institucional que se celebrará en las instalaciones de CaixaForum de Madrid. Joshua Alonso recogerá el premio con “gran satisfacción” como un reconocimiento al trabajo que lleva desarrollando en la lucha contra la violencia de género, “en el que estoy orgulloso de haber aportado mi granito de arena”, pero también con humildad “porque hay muchísimas personas y proyectos que también se merecen este reconocimiento”.

“Ojalá nunca me hubieran tenido que dar este premio”

Lo más importante de recibir este premio para Joshua Alonso, cuya madre fue asesinada por su expareja en 2017 en su casa de Chapela, es que “me hace sentir que la sociedad valora mi lucha en el ámbito de la violencia de género y la de tantas y tantos que estamos trabajando a diario en el mundo de la igualdad”. Y también siente orgullo por la categoría galardonada: Resiliencia. “Como dice el propio significado de la palabra, la capacidad para hacerte fuerte ante los momentos negativos y duros de la vida; me hace reflexionar sobre mi trayectoria y todo lo que he vivido en los últimos años, que me ha hecho llegar hasta aquí”. Pero también subraya: “Ojalá nunca me hubieran tenido que dar este premio”.

Joshua Alonso publicó en febrero de 2019 con la ayuda de amigos y distintos colectivos, en el segundo aniversario del asesinato de su madre, el libro “No camiño do vento”, un recopilatorio de textos y poemas escritos por Sesé Mateo con el que se recaudaron más de 15.000 euros. Unos ingresos que se destinaron al apoyo de los menores víctimas de la violencia machista a través de las becas del Fondo Soledad Cazorla de la Fundación Mujeres.

En la actualidad estudia el último curso del ciclo superior de Promoción de Igualdad de Género en el CIFP A Xunqueira de Pontevedra y elabora, en colaboración con el Concello de Redondela, un protocolo de actuación para dejar reflejados todos los trámites legales y burocráticos para cuando se produzcan asesinatos de mujeres por violencia machista que dejen a niños huérfanos.

Joshua Alonso intervino en 2018 en el Senado en la Jornada de Huérfanos de la Violencia de Género y desde el pasado año también participa con el ayuntamiento redondelano en la organización del premio Sesé Mateo de periodismo ético en el tratamiento de la violencia machista, cuyo ganador de la primera edición se hará público este viernes.