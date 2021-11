Recoger el maíz, una fiesta más

La recolección de las grandes cosechas fue siempre motivo de reunión en las comarcas del Condado y A Paradanta, y rara era la vez en la que no terminaba en fiesta. La “esfollada do millo” era una de las más esperadas cuando llegaba el otoño, consistente en separar las espigas del “casco” para guardarlas en el hórreo. Para recuperar la tradición de reunirse entorno a esta actividad, la Asociación Quinta do Piñeiro organiza la “Festa da recolleita e esfollada do millo”, un evento que en su segunda edición ha logrado reunir a varias generaciones en Corzáns (Salvaterra).