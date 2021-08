Un mes sin rastro de Manuela

Desesperados ante una pesadilla que no termina. Este es el sentimiento de la familia de Manuela Barbosa Sousa, la mujer de 66 años a la que se vio por última vez el pasado día 13 de julio en el casco urbano de Arcade, en el Concello de Soutomaior. Desde entonces, no hay ninguna pista de su paradero ni nadie sabe nada de lo que le pudo pasar. “Es como su se la hubiese tragado la tierra, algo inexplicable. Llevamos un mes buscando sin cesar y colocando carteles con su foto por todas partes y estamos casi en el punto inicial. Es angustioso, no tenemos por dónde tirar porque no hay ningún indicio sobre lo que pudo suceder”, afirma su hija Raquel Álvarez Barbosa.