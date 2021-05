“Como Pedro por su casa”. Así cruzaron ayer la “raia” los pocos españoles que acudieron a la feria de Valença, una de las más concurridas habitualmente en el norte luso. Los que lo hicieron reconocen que no tenían claro si se podía o no, por lo que “probaron suerte”. Y esta les sonrió, porque la ausencia de controles en los puentes que unen ambos países los libró de una sanción, ya que desde la Subdelegación del Gobierno recuerdan que: “Galicia sigue perimetrada por orden de la Xunta, con lo cual, igual que no puedes ir a Zamora, tampoco se puede pasar a Portugal, aunque esté abierta sin controles fijos”.

“Volvemos a la situación de noviembre y diciembre, antes de que Portugal cerrara sus fronteras”, insisten desde la Subdelegación del Gobierno. Y es precisamente esta apertura a dos velocidades la que más daña al comercio de la frontera. “Estamos sufriendo las dos partes. Nosotros aquí dependemos al 99% de los españoles”, destaca Xusa, una de las vendedoras que explica que, después de tres meses sin trabajar por el confinamiento luso, cuando pudieron volver a montar las ferias, fue en vano. “No compensa porque de la misma manera que los españoles vienen a comprar aquí, los portugueses van a comprar a Galicia”, explica.

“Hoy vinimos a la expectativa, pero está hasta el parking vacío”, lamentan Alfredo y Albina detrás de su puesto. “Así no compensa; nos hacen falta los españoles”, reclaman, con todas las esperanzas puestas en el próximo domingo, día 9, fecha en la que termina el estado de alarma y por tanto el levantamiento de los cierres perimetrales de las comunidades autónomas. Aunque el Real Decreto que lo regula apunta que “no afecta al régimen de fronteras”. Y de ahí viene la confusión.

Así lo denuncia Olga, una vecina de Vigo que ayer cruzó el puente sin ningún impedimento. “Si no pudiéramos habría allí un gendarme”, cree Olga, que se pregunta a quién debe hacer caso, “¿a la Xunta o al Gobierno? Nos están mareando”. La opinión de esta viguesa es parecida a la del resto de españoles que acudieron a la feria de Valença sin causa justificada. Por ejemplo, un matrimonio jubilado de Villagarcía. “Vinimos a lo loco, pensábamos que iba a estar la Policía esperándonos en el puente, pero entramos como Pedro por su casa”, explicaron a FARO.

En esta línea se pronunció también ayer la Agrupación Europea de Cooperación Transfronteriza Río Miño, que solicita a la Xunta “coherencia” sobre la apertura de la frontera con Portugal y que deje sin efecto el perimetraje autonómico en el territorio miñoto. El vicedirector de la AECT, Uxío Benítez, recalca que “las restricciones impuestas por el gobierno gallego solo dejando pasar por motivos justificados no tienen sentido por razones sanitarias, ya que la parte portuguesa tiene mejores datos de incidencia acumulada que el lado gallego”.

A pesar de esta confusión y de la reclamación de libertad de movimiento en la “raia”, cabe destacar que esta apertura a medio gas hace justicia a las demandas de los trabajadores transfronterizos, que durante tres meses tuvieron que soportar las largas colas del Puente Internacional de Tui y los kilométricos trayectos para acudir a sus puestos de trabajo a consecuencia del cierre de los demás viaductos.

Sobre la apertura de la frontera con Portugal, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha ratificado esta semana que está abierta en base al acuerdo entre ambos países. No obstante, ha precisado que se siguen haciendo controles dentro de la comunidad autónoma. “Internamente y a los que vengan de Portugal”, explica Miñones en relación al actual cierre perimetral de Galicia.