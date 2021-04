O Rosal sufre vertidos ilegales de muebles y colchones

Porque precisamente el municipio de O Rosal cuenta con un punto limpio propio donde poder depositar este tipo de residuos y donde se encargan de su tratamiento. Tiene además un amplio horario y funciona todos los días salvo el viernes y el domingo, tanto con cita previa (que se puede solicitar en la web o llamando al Concello) e incluso sin pedir cita, acudiendo directamente al punto limpio son atendidos.

Pese a que de momento no hay ninguna pista sobre quién o quiénes son los responsables de los vertidos de muebles y colchones, el gobierno local sospecha que podrían ser empresas relacionadas con el sector que buscó deshacerse rápidamente de stock viejo o en mal estado. O por su parte un particular que tuviera acumulado mobiliario que ya no le sirviera y lo dejase con una furgoneta en esos tres puntos del municipio, junto a contenedores de basura orgánica.