La consciencia, todo lo relacionado con ella, sigue sobrepasando al ser humano cada vez que se plantea qué es, para qué sirve, cómo se plasma. A pesar de la revolución en los últimos años en la mejora de pruebas diagnósticas, seguimos “sin medios para poder investigarla”. Así lo corroboró ayer el doctor José Enrique Campillo en Club FARO donde explicó que “la consciencia es una facultad misteriosa que nos permite reconocernos y saber que existimos en un presente”.

Campillo Álvarez – médico especialista en nutrición y alimentación– acaba de publicar “La consciencia humana” (Arpa), sobre el que habló ayer en Vigo en el auditorio del MARCO, presentado por la psicóloga Diana Rodríguez.

En la conferencia, Campillo añadió que la consciencia humana “nos recuerda, a cada paso de nuestra vida, que inevitablemente hemos de morir; nos permite creer en cosas que no podemos ver, como dioses y espíritus; nos otorga la esperanza de que, quizá, nuestra existencia prosiga más allá de la muerte en algún lugar o formato desconocidos”.

De hecho, indicó que “pueden existir cosas que nosotros no seamos capaces de percibir” y que “lo importante no está aquí sino en otra parte”.

Tanto en el libro como en la charla ante los asistentes al Club FARO, el doctor –colaborador del programa de televisión “Cuarto milenio”– intentó explicar qué es para él la consciencia.

En el diccionario de la RAE consciencia “es la capacidad del ser humano de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella” mientras que la conciencia “es el conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios”.

Un concepto por el que fue interpelado por el público fue el alma. “Yo creo –explicó– que el alma es todo lo que nos hace estar vivos, lo que nos diferencia de una mesa, de una cosa inanimada. Uno de los componentes de esa alma, que la tienen todos los seres vivos pero con distintos componentes, es la consciencia”.

Tras esta reflexión, prosiguió aclarando que “una ameba o un coronavirus también tienen alma, evidentemente es más elemental que la de una persona”.

José Enrique Campillo reconoció en su libro que “la consciencia es uno de los asuntos que más interesa a la mayor parte de la población y del que seguimos sin tener apenas conocimiento”.

No obstante, en la conferencia apuntó que “no la podemos explicar con lo que hay hasta ahora”, aunque hay científicos que han propuesto “un modelo cuántico de la consciencia”.

Campillo reconoció que resulta “complejo” explicar el término y recalcó que la consciencia “no es un proceso mental como comer pan” . Para explicarlo mejor, facilitó un ejemplo. Imaginemos que estamos comiendo pan y al saborearlo tenemos un recuerdo de familia o la “evocación” de otra cosa durante ese momento. Esos instantes vendrían marcados por la consciencia.

¿Y el más allá?

Respecto a qué ocurre con ella cuando fallecemos, el doctor – que fue Premio Nacional de Investigación en el año 1989 y que ha publicado libros como “El mono obeso” o “El mono estresado”, de hecho la de ayer fue su tercera visita al Club FARO– calificó como “curioso” que haya “uniformidad de relatos” de numerosas personas de diferentes estratos, años, procedencias que aseguran haber estado en un túnel o una zona similar tras haber pasado un coma o estar al borde de la muerte.

“El ser humano es una especie única”

Una de las características del libro es la oferta de diversos puntos de vista sobre el asunto. En las páginas de la obra se muestran de forma ordenada “aquellos elementos que puedan servirles para que desarrollen su puzle personal y extraigan sus propias conclusiones”. De hecho, a diferencia de lo defendido por Murakami (la gente quiere leer libros con conclusión), Campillo aclara que son los propios lectores los que tendrán que concluir.

Como arranque, hay que dejar claro que “el ser humano posee unas características morfológicas y fisiológicas que lo convierten en una especie única entre todos los seres vivos. La principal de ellas es la consciencia”.

Para él, se trata de una facultad “misteriosa” que nos permite reconocernos, saber que existimos en un presente, ser conscientes de que tenemos un pasado y un futuro, de que estamos vivos. Pero más allá de esta disertación, aclara que “apenas tenemos conocimiento acerca de la consciencia”.

“El dispositivo de procesado de información más prodigioso del universo”

El doctor José Enrique Campillo aseguró en su charla “El misterio de la consciencia” que “es el dispositivo de procesamiento de información más prodigioso que existe en el universo” y que “un agujero negro es una tontería al lado de la consciencia humana”. Campillo agregó que “siempre acabo escribiendo el libro que me gustaría leer y que aún no se ha publicado”. Precisamente, fue la ausencia de tratados de medicina que hablen de la consciencia, lo que le motivó a embarcarse en la preparación y redacción de su último libro: “La consciencia humana”. Tanto en el libro como en la conferencia en Club FARO ayer en Vigo, diserta sobre si los animales tienen consciencia. En la publicación, tras leerla, podemos concluir que los mamíferos puedan tener algo muy aproximado aunque no totalmente. En la conferencia, respecto a los animales, apuntó que “se piensa que no la tienen pero es difícil saber sus sentimientos”.