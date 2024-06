El Gran Peña deja sin premio a la UD Ourense

El Gran Peña Celta C se clasificó para la fase final de ascenso a Segunda RFEF, tras eliminar a la UD Ourense (2-1), en un partido emocionante y vivo hasta los últimos segundos. Con uno más sobre el césped, el conjunto rojillo rozó el empate y estuvo a punto de llevar la eliminatoria a la prórroga, pero el conjunto vigués logró sobrevivir en un final agónico.

Jugadores de la UD Ourense, cariacontecidos, tras caer por la mínima en Barreiro. | // RICARDO GROBAS / Mila Alonso

Y eso que el inicio fue un poco soso. Después de la locura del partido de ida, los dos equipos salieron con más control, tratando de evitar errores en defensa y buscando controlar el juego. Así, en los primeros minutos no hubo apenas ocasiones de peligro, aunque sobresalía la figura de Ju en los locales, ya que todo pasaba por él. En el minuto 20 llegó la primera aproximación, que fue de los visitantes, cuando Luismi, en una buena posición no logró golpear con precisión el balón, y Alex Vila atrapó sin problema. Y casi, acto seguido, reaccionó el Celta C con un balón al área pequeña, al que no llega por centímetros Rivera cuando parecía que sólo tenía que empujar el balón.

El choque avanzaba con igualdad, aunque daba la sensación de que la UD Ourense se estiraba. Primero Champi estrelló el balón en el palo, en un precioso y ajustado lanzamiento, que acabó en córner tras tocarlo el meta vigués. En el córner se adelantó el conjunto rojillo con un magnífico remate de cabeza de Puimi sin oposición.

El gol hizo daño al conjunto local, que tenía dificultades para tocar el balón ante la presión del Ourense. Así jugaba muy lejos del área visitante, por lo que apenas había aproximaciones, a pesar de la pelea de Rivera con los centrales de UD. En el 34, Roi Tato está a punto de lograr el empate que el meta Alex Cobo despejó como pudo.

Pasaban los minutos sin llegadas a ninguna de las áreas, pero nuevamente el gol surgió de una acción a balón parado, en esta ocasión a favor de los celestes. Fue en el minuto 42 cuando Diego mete la cabeza entre dos rivales y empata el partido, aprovechando un desvío defectuoso de Varo en este córner.

Y cuando los visitantes aún se estaban recuperando del golpe del empate, llegó el segundo. En un balón largo del meta local, error de los centrales del Ourense y Rivera, muy pillo, aprovecha la ocasión para marcar y adelantar a los suyos antes del descanso (min. 45). En tres minutos, el Gran Peña le dio la vuelta a la eliminatoria.

En la reanudación, salió bien el conjunto visitante, que le imprimió mayor velocidad al balón y Ares rozó el empate en un tiro cruzado que se fue fuera por poco (min. 47).

Pero cuando el Celta C se dio cuenta de que había que igualar intensidad y velocidad, el partido fue suyo. Pasaban los minutos y el balón estaba en pies de los locales, que erraban el último pase. Como cuando Alex Millán, en el minuto 60, en una clara contra, trata de ceder el balón a Rivera en vez de definir él. La ocasión acaba en córner.

Y si hasta aquí el árbitro había pasado desapercibido, en el 72 perdonó una amarilla a Parrilla, que agarró a un rival parando una contra, y el colegiado no mostró tarjeta que sería la segunda, ante la incredulidad de los jugadores locales.

El Gran Peña seguía controlando el juego y fallando ocasiones claras. Alex González (min. 78) y Óscar Lorenzo (min. 84) pudieron sentenciar y no lo hicieron, así que en el tramo final el Ourense tomó el mando. Con los cambios y la necesidad, el equipo dirigido por Borja Fernández dio un paso adelante y comenzó el sufrimiento local, que además se quedó en inferioridad numérica en el descuento, tras la exclusión de Cantero en el minuto 90 y con un Rivera tocado físicamente, que había pedido el cambio, pero ya no había opciones. Fueron casi diez minutos de zozobra, con un Ourense volcado que tuvo tres ocasiones clarísimas para empatar el partido, pero Ju y Piai desviaron el balón cuando la afición rojilla ya cantaba el gol.

La última oportunidad fue tras una falta a favor del Ourense, en el minuto 99. El balón se estrelló contra el cuerpo de Ju, salió rebotado y tocó su mano, y tras varios rechaces, la defensa viguesa logra despejar. La acción fue muy protestada y el árbitro mostró tres rojas a los ourensanos con el partido finalizado.

Así concluyó una igualada y preciosa final gallega, que lleva al Gran Peña a la fase final. Los vigueses conocerán hoy a su rival para conseguir el ascenso a Segunda RFEF.