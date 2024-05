Fredi Álvarez: “Es un momento precioso, que afrontamos con mucha ambición, ilusión y confianza”

Fredi Álvarez, técnico del Fortuna, afronta la el primer asalto del play-off contra el Málaga con plena confianza en las posibilidades de su equipo de pasar de ronda frente a un rival de jerarquía, al que favorece el empate y disfrutará de a ventaja del factor campo. “Es un momento precioso, que afrontamos con mucha ambición, ilusión y confianza en nuestro buen hacer”, destacó la rueda de prensa previa al choque el entrenador moañés, que mostró su convicción la experiencia del pasado curso ayude a sus jugadores a gestionar los momentos de dificultad que inevitablemente va a presentar la eliminatoria. “El factor campo no me preocupa. Me preocupa el factor resultado porque, en caso de empate, ellos tienen las de ganar. Sabemos que ante nuestra afición somos un equipo fuerte y confiamos en sacar un buen resultado. Tener que marcar te un gol más que el rival te condiciona un poco y habrá momentos de la eliminatoria en las que tengamos que ser agresivos e ir a buscar al rival”, ha explicado.

El sucesor de Claudio Giráldez espera un adversario de la máxima dificultad, pero también necesitado, que destaca por su fortaleza defensiva y no escatimará esfuerzos en busca de un buen resultado para la vuelta. “Espero un rival con mucha necesidad, que el año pasado estaba en el fútbol profesional y quiere recuperar ese estatus, un rival agresivo, intenso y con buen fútbol que intentará buscar un buen resultado para la vuelta. Es un equipo que encaja pocos goles. Su portero tiene el récord de imbatibilidad de la categoría”, ha apuntado Fredi, que prefiere poner el foco en su equipo, sin especular con el resultado: “Sabemos de su potencia, pero intentaremos imponer lo que hacemos nosotros bien. No perder la identidad de la temporada. Un buen resultado sería ganar, y si es por más de un gol, sería perfecto. Pero no podemos especular porque sabemos que la vuelta no va a ser fácil”.

El técnico del Fortuna confía en sacar provecho de la mayor presión del rival, pero sobre todo pretende que su equipo sea ambicioso: “Ellos juegan con más presión y trataremos de aprovecharlo, pero nuestra ambición está por encima de eso”, ha señalado. “Tenemos que gestionar las diferentes fases de la eliminatoria y esperamos que la experiencia de la pasada temporada nos ayude en momentos puntuales. No es fácil porque habrá momentos en los que tengamos que sufrir”, ha precisado.

En su comparecencia, Fredi ha calificado de “excepcional” el apoyo de la afición. “Confiamos en brindarle un buen partido y un buen resultado”, ha deseado el preparador morracense, que tiene también un claro mensaje del club: “El mensaje es que tenemos que aspirar a todo. Que no renunciemos a nada y que compitamos para ascender. Con esta mentalidad afrontaremos la eliminatoria, así que intentaremos imponer lo que nosotros hacemos bien respetando al máximo al rival”.

El entrenador del Fortuna ha desvelado, por último, el vaticinio que Claudio Giráldez hizo a su cuerpo técnico el pasado mes de agosto durante la pretemporada del filial celeste: “Les dijo que iba a tocar el Málaga en el play-off y que lo íbamos a eliminar”.