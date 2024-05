Plantel magro y de vocación canterana

El director de fútbol del Celta, Marco Garcés, compareció ayer en A Sede para dar cuenta de la actualidad del club y trazar las primeras pinceladas de los planes del club en la ventana estival de fichajes, que se prevé “muy activa” por el gran número de salidas que se necesita concretar para reducir la plantilla hasta los 23 jugadores que Claudio Giráldez contempla tener a sus órdenes el próximo curso.

Sin concretar cifras ni detallar nombres sobre qué jugadores pueden abandonar el equipo en los próximos dos meses, el responsable deportivo explicó que el técnico planea manejar un grupo de 18 futbolistas con ficha del primer equipo y 5 del filial, lo que va a requerir formalizar no menos de 15 bajas para incorporar nuevos fichajes.

“Esperamos una ventana activa, de muchas salidas porque tenemos una plantilla amplia y en eso nos vamos a enfocar de entrada. Buscamos una plantilla de 23 jugadores, dos por posición más tres porteros, con una contribución importante de la cantera”, expuso Garcés, que valoró la consecución de la permanencia tras una temporada “estresante y bastante difícil” y dijo que “espera más” del próximo curso, que el club afrontará “con ambición y valentía”, potenciando el talento de casa con la idea de “acelerar procesos” y “dar oportunidades”.

23 jugadores (18+5)

El Celta de Giráldez tendrá vocación canterana. “Queremos que por los menos cinco canteranos estén en la plantilla en dinámica del primer equipo sin significar esto ficha del A o del B porque es importante que se mantengan en competición buscando la participación de la plantilla”, explicó Garcés, que alertó sobre el peligro de que esa vocación canterana sea utilizada “para potenciar a terceros” y derive “en una presión impuesta que genere una inflación artificial”. “Queremos comprometernos con jugadores que estén dispuestos a comprometerse con el club”, recalcó.

Fichajes de buen pie

El director de fútbol no concretó el número de fichajes que van a incorporar este verano, que van a depender del número de bajas que el club concrete entre ventas, cesiones y rescisiones de contrato. Tampoco estableció Garcés prioridades a la hora de dar salidas, que van a depender de las ofertas que puedan llegar, el grado de interés del técnico en su continuidad y el coste salarial, factores que habrá que conjugar con la imperiosa necesidad de aligerar plantilla. “Hay muchas piezas que se mueven y las entradas depende de las salidas. Lo que confirmo es que queremos tener una plantilla muy competitiva. Queremos fortalecernos porque queremos más”, apuntó.

A la hora de definir los perfiles que se desean incorporar, Marco Garcés se mostró también calculadamente ambiguo. “Buscamos jugadores que jueguen bien al fútbol, que mantengan la pelota, nos aporten fisicalidad y sean parte de la idea que ustedes conocen mejor que yo. Buscamos jugones, fútbol de salón”, relató el alto ejecutivo céltico, que puso en valor la sintonía de la dirección deportiva con el entrenador: “Me deja muy tranquilo la cercanía de pensamiento con Claudio. Hay una idea futbolística clara que hace más fácil pensar en las incorporaciones”.

Muchos sondeos por Larsen

Marco Garcés no dio por descontada la venta de Larsen, el futbolista por el que el Celta puede obtener mayor rentabilidad económica en el próximo mercado. El director de fútbol celeste contó que no habían llegado ofertas en firme por el delantero noruego, pero sí mucho globo sonda. “En este periodo de venta se especula y hay muchos sondeos extraoficiales que buscan encontrar el precio, la evaluación. Esto se destraba cuando Inglaterra empieza a comprar”, observó Garcés, que no dio por seguro el traspaso del artillero y ni le puso precio de salida: “Ya me regañaron por hablar de cifras, así que voy a omitir la respuesta. Vamos a ver qué pasa en el mercado”.

Mismo Límite salarial

El despido de Benítez ha supuesto un duro contratiempo para la economía del club, pero no va a impedir al Celta manejar un límite salarial similar al de la pasada temporada, esto es, “en el número diez entre los presupuestos” de LaLiga, “con la idea de “poner todo el dinero en el césped”. El director de fútbol explicó, en este sentido, que el club no está necesariamente obligado a hacer una venta importante antes del 30 de junio para cuadrar las cuentas: “No estamos obligados a nada. Estamos buscando alternativas y estamos activamente en el mercado, pero no estamos obligados”.

Renovaciones en marcha

La ampliación de los contratos de la talentosa hornada de canteranos que viene pisando fuerte desde el filial será una de las grandes prioridades del club: “Estamos trabajando activamente en la renovación de jugadores importantes de nuestra cantera. Estamos dispuestos a comprometernos de manera importante con jugadores que estén dispuestos a comprometerse con nosotros”.

Tapia y Kevin

El director deportivo del Celta no dio por segura la marcha de Renato Tapia, aunque reconoció que las conversaciones para la renovación del pivote peruano “están en pausa” desde hace tiempo y el hecho de que el futbolista maneje desde hace tiempo otras ofertas complica su continuidad. “Renato ha sido una pieza importantísima de nuestro armado. Tiene que ver con el tipo de ofertas que está recibiendo y puede ser que lo pongan fuera de nuestro alcance”.

Por lo que respecta a Kevin Vázquez, cuya salida se da también por segura, Garcés no ocultó su sorpresa por los homenajes de despedida que está recibiendo el futbolista nigranés: “Kevin tiene un año más de contrato. No entiendo cómo se dio la situación que parecía como un retiro. Fue muy curioso”.

As Celtas, casi a punto

Marco Garcés informó en su comparecencia que en pocos días se dará a conocer la composición del cuerpo técnico de As Celtas, el equipo femenino que echará a andar el próximo curso. “Estamos muy avanzados en el tema del cuerpo técnico. Estamos en las fases últimas de completar los contratos. La intención es la misma que venimos haciendo desde el principio, la promoción interna”, relató.

“Queremos más”

El director de fútbol del Celta no se comprometió a concretar un objetivo deportivo para la próxima temporada, más allá de formar un plantel “muy competitivo” y mejorar los resultados del ejercicio que acaba de concluir. “Lo voy a dejar abierto en más. Queremos más”, remachó.