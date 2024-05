“Claudio es muy listo, lee muy bien los partidos y a los rivales”

Hugo Álvarez Antúnez (Ourense, 2 de julio de 2003) lleva con mucho aplomo y tranquilidad su nuevo rol de futbolista revelación en el tramo final de LaLiga, tras dar el salto junto a Claudio Giráldez del filial al primer equipo céltico. Este joven, estudiante además de Comercio Internacional, aunque reconoce la dificultad para compaginarlo con el fútbol, insiste en tener “los pies en la tierra” porque no siempre el viento sopla a favor. Elogia el trabajo de su técnico, con el que ha logrado mantener al Celta un año más en la máxima categoría. Y ese ha de ser para el ourensano el objetivo principal del equipo celeste el curso que viene.

–¿Se apuntó al entrenamiento opcional que programó Giráldez?

–Sí, éramos unos 15 hoy [por ayer]. Queda una semana para que finalice la Liga y la gente está implicada.

–¿Para algunos canteranos del primer equipo, como usted, se va a prolongar un poco más la temporada?

–Dependo del club. Soy jugador del Fortuna todavía y depende de lo que me digan. Yo estoy dispuesto para ir a cualquier lado.

–¿No le informaron todavía si jugará el playoff de ascenso con el Fortuna?

–En estos días me dirán algo.

–¿Le gustaría participar en esa fase de ascenso?

–Para mí, como para cualquier jugador del Fortuna, es un privilegio jugar un playoff de ascenso a Segunda División. Decidan lo que decidan en el club, estaré contento.

–¿Es de los que les gustaría que llegasen ya las vacaciones o de los que no les importa que se prolongue la temporada unas semanas más?

–Llevamos unos partidos de mucha tensión y la carga de minutos se nota pero, bueno, siempre es bonito disfrutar de partidos con el Fortuna y estoy encantado de hacer lo que me digan en el club.

–¿Desgasta mucho la situación de jugarse la permanencia durante tantos partidos?

–Siempre son más intensos los duelos al máximo y la tensión, quieras o no, se nota; y la carga de toda una temporada también se nota pero estoy dispuesto a todo.

–¿Cómo se siente tras lograr el objetivo con el primer equipo?

–Me estoy encontrando muy bien en el terreno de juego, me están saliendo muy bien las cosas. Al lograr la permanencia ya nos sentimos más tranquilos y a nivel individual estoy pensando en hacer lo que el club decida y con ganas de lo que sea.

–¿Le cambió mucho la vida en estos dos meses con el primer equipo?

–No. Mi vida sigue siendo la misma, sí que es verdad que la repercusión es mucho más grande en el primer equipo pero sigo pensando que hay que tener los pies en la tierra y seguir trabajando como antes.

No esperaba tener tantos minutos en el primer equipo porque es muy complicado jugar en Primera

–¿Lo tuvo más fácil para hacerse un hueco en el primer equipo con Claudio Giráldez?

–Es un entrenador con el que llevo trabajando muchos años, me conoce muy bien, sé cómo trabaja y las cosas que me pide las tengo muy interiorizadas. Estoy muy contento.

–¿Qué fue lo más importante que aprendió con Giráldez?

–Muchas cosas. A nivel táctico es un entrenador que trabaja mucho con los jugadores, que nos pregunta y nos hace pensar en el campo; y que tanto a nivel personal como a nivel profesional es un entrenador y una persona de diez.

–Con lo aprendido con Claudio Giráldez, ¿se siente un futbolista más completo?

–Me hizo trabajar esas facetas del juego que no venía haciendo en las categorías más tempranas y a nivel defensivo y a nivel posicional me hizo trabajar mucho más. Siento que cada vez estoy aprendiendo más cosas, pero todavía queda mucho camino por recorrer; y a nivel defensivo estoy cogiendo cada vez más conceptos, pero todavía queda mucho recorrido.

–Giráldez, a veces, le pone en situaciones límite, como cuando ante el Villarreal tuvo que defender al veloz y habilidoso Akhomach.

–Son situaciones del juego que te llevan a tener que estar mucho más concentrado, a llevarte al límite, pero cada uno tiene que aprender y poco a poco hay que trabajarlas y llevarlas a cabo.

–Respondió con tranquilidad a pesar de que el jugador del Villarreal le ganaba por velocidad. ¿Cómo se sintió en aquel momento?

–Sabía que en mi faceta defensiva tengo que mejorar mucho pero nunca me sentí superado por el rival porque sabía que tenía ayudas de los compañeros, como así hicieron.

–Ante el Athletic Club iba a darse una circunstancia similar al aparecer Iñaki Williams por el costado derecho del ataque, por donde se movía usted. Pero Giráldez reaccionó con rapidez y lo envió al otro costado y ello supuso un regalo para el Celta porque dio una asistencia y marcó el gol de la victoria.

–Sí, sabíamos que con la entrada de Iñaki iban a tener más juego físico por aquel lado y Claudio decidió cambiarnos a Manquillo y a mí de lado y por suerte las cosas salieron bien y estoy contento por haber ayudado ese día al equipo.

–¿Modificar posiciones en el equipo sobre la marcha es una de las virtudes de Giráldez?

–Sí, es un entrenador muy listo, que lee muy bien los partidos y a los rivales, que trabaja mucho. Nada de lo que está haciendo es por suerte, ya que en su etapa formativa en el juvenil era un entrenador que trabajaba mucho lo táctico y esas cosas son fruto de su trabajo.

–Ante el Athletic, como interior derecho, dio una asistencia de gol a Williot y se estrenó como goleador en Primera División. ¿Fue el día más feliz de su carrera deportiva?

–Si no es el más feliz, es uno de ellos. Tuve la suerte de aportar a nivel de asistencias y goles, pero lo más importante era sacar el partido adelante y me tocó a mí pero podía haber sido otro compañero, y estaría contento igual.

–¿Recuerda el día de su debut en Primera División con 17 años?

–Sí, fue después de entrar en una convocatoria que no esperaba, aunque venía entrenando con ellos, y tuve la suerte de debutar aquel día en Getafe. Es un día que recordaré para siempre, uno de los más felices de mi carrera.

–¿Qué lectura hizo de las declaraciones de Benítez cuando después de jugar unos minutos ante el Betis, en los que dio la asistencia del gol de la victoria, dijo que para los chicos del filial era un salto demasiado grande jugar en Primera?

–Siempre vamos a dar la cara en el campo y las palabras de Benítez no las malinterpreto, en absoluto, vienen de un entrenador que me aportó mucho a nivel personal y profesional, que me ayudó mucho y siento un gran aprecio hacia él como persona y como profesional.

–Y con Benítez, ante el Almería, se rompía una racha de 15 años seguidos con al menos un canterano en el once inicial del Celta. ¿Cómo acogieron esa noticia en el filial?

–Son situaciones que suceden. Él pensaría que el equipo que sacaba era el más competitivo para ese partido y nosotros como canteranos seguimos trabajando día a día porque sabemos que en el Celta siempre se sacan canteranos para el primer equipo. Tenemos la referencia de Iago, Kevin e Iván en el primer equipo y sabemos que tanto ellos como los que vienen de abajo van a apretar mucho y seguro que habrá mucho canterano en el primer equipo en estos años.

Con la victoria en Sevilla cambiamos el chip y de ahí la permanencia y los partidos que vinieron después

–Todo cambió con la llegada de Giráldez al primer equipo. ¿Esperaba dar el salto junto al que hasta entonces había sido su entrenador en el filial?

–Sabía que él nos conocía mucho, tanto a mí como al resto de jugadores del Fortuna porque llevamos trabajando mucho tiempo juntos. Pero no me esperaba tener tantos minutos porque es muy complicado jugar en Primera División. Estoy muy agradecido a él y al cuerpo técnico por los gestos de confianza que tuvieron hacia mí y hacia mucha gente de la casa, que se agradece, salió bien y estamos contentísimos.

–Todo arrancó bien para Giráldez con la victoria ante el Sevilla. ¿Ese triunfo ayudó a que el proyecto fuese adelante?

–Siempre es importante comenzar con victoria y ese partido en Sevilla, además con la remontada, fue muy especial para todos nosotros y para los celtistas, que siempre están apoyándonos. Aquel día los sentimos muy cerca y estamos muy agradecidos por ello y muy contentos. Por esa primera victoria salieron después buenos partidos.

–¿Qué supuso en esa primera cita con Giráldez en la máxima categoría que le eligiesen el mejor del partido?

–Eso es lo de menos. Lo importante era la victoria del equipo, que era muy merecida y trabajada, porque la gente no lo ve pero trabajamos mucho a diario. La situación era complicada porque no estaban saliendo los resultados y con esa victoria cambiamos un poco el chip y de ahí la permanencia y los partidos que vinieron después.

–En el Sánchez Pizjuán coincidió con Damián y con Sotelo, compañeros en el proceso de formación. ¿Cuántos años llevan juntos?

–Llevamos diez u once años juntos, desde muy pequeños. Me sentí muy contento de ver también a Damián en el primer equipo. Está haciendo unos partidazos y lo veo muy contento a nuestro lado.

–¿Sueñan con conseguir algo grande los tres con el Celta?

–Somos tres personas que llevamos mucho tiempo trabajando juntos, tenemos una relación muy estrecha entre los tres y estamos muy felices de cumplir ese sueño. Ahora nos toca disfrutar de esta etapa juntos y ya veremos para el año lo que decida el club, pero estamos muy contentos de poder disfrutar de minutos en el primer equipo juntos.

–¿Esperan coincidir los tres en el primer equipo el próximo curso?

–De momento somos jugadores del Fortuna y, esas cosas del club, ellos decidirán. Nosotros estamos muy contentos de jugar donde nos dejen.

–Tras dejar cerrada la permanencia, Giráldez espera que el Celta disponga de un proyecto más ambicioso para el próximo curso. ¿Qué le gustaría conseguir con el Celta?

–Siempre soñamos con el objetivo que tenemos todos los años que es el de la permanencia; y luego, si la temporada va bien, ya veremos, pero el objetivo principal es estar en Primera División un año más y darle continuidad a la historia que está haciendo el Celta: son muchos años seguidos en Primera División, que no es sencillo, pero sabemos que Giráldez nos va a apretar al máximo y que va a sacar lo mejor de nosotros.

–¿No piensa en poder conquistar un título con el Celta?

–Eso ya lo iremos viendo a lo largo de la temporada; nosotros vamos a centrarnos en el día a día y sacar los mejores resultados posibles.

–El domingo jugarán sin la presión de la permanencia, ¿pero saben que si logran ascender algún puesto más en la tabla beneficiarán económicamente al club?

–El partido del Valencia lo afrontamos con la mayor ambición posible, sin esa presión que apuntas, pero sabiendo que delante de nuestra gente tenemos que dar el máximo siempre y sumar los tres puntos, si es posible.

–Es un jugador multiusos para Giráldez, pero ¿en qué posición le gusta más jugar?

–Estoy siempre contento en la posición que el entrenador decida y me adapto a lo que él me pida. Estoy contento de disfrutar de los minutos donde me pongan, pero en el campo siempre es bonito estar.

–¿Cuál es su jugador favorito?

–Siempre tenías ídolos y referentes en la selección como Xavi, Iniesta… Luego un jugador que me gustaba mucho era Isco y ese tipo de jugador que disfrutaba en el medio del campo era muy vistoso para mí.

–Cuentan en Ourense que gracias a Hugo Álvarez aumenta el número de chavales con la camiseta del Celta.

–Es una felicidad inmensa porque siempre es bonito llevar el Celta a mi ciudad y que se sientan orgullosos de mí es un privilegio.

–¿Cómo van las negociaciones para la firma de su contrato con el primer equipo?

–Eso es cosa del club. Tengo contrato todavía y decidan lo que decidan yo siempre estoy muy contento.

–¿Hasta cuándo es ese contrato?

–Hasta el año 2025, pero me restarían dos años más que están firmados. El contrato es lo de menos y estaré contento con lo que decidan para darlo todo por este club.

–¿Tiene rival favorito para los cruces del playoff en Primera RFEF?

–Todos los equipos que están ahí son muy complicados y el que nos toque nos planteará dificultades, pero lo afrontamos con la mayor ilusión posible, me toque jugar o no, y siempre confiado en que el equipo pueda conseguir el ascenso.

