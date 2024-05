El Gran Peña inicia el salto a Segunda RFEF

El Celta C Gran Peña inicia esta tarde en Sarria (16:30 horas, TVG2) su asalto a la Segunda RFEF después de clasificarse para el play-off de ascenso como segundo clasificado del grupo 1 de la Tercera Federación. El equipo que dirige Luis Bonilla afronta esta eliminatoria “con mucha ambición”, según apunta el técnico que a mediados de marzo relevó en el banquillo a Fredi Álvarez como consecuencia del salto de Claudio Giráldez al Celta. Al frente de la Sarriana está Jorge Cuesta, quien trabajó con la cantera de A Madroa y clasificó al juvenil céltico para la Uefa Youth League.

“Queremos demostrar que somos capaces de superar un reto así”, sostiene Bonilla antes de reconocer que, aunque ante el mismo rival empataron en los dos partidos de la liga regular, este duelo “es completamente diferente por la presión que supone una eliminatoria”.

A pesar de las dudas generadas en el equipo por el cambio de entrenador, el salto de sus mejores jugadores hacia el primer filial céltico y la incertidumbre sobre el futuro del club tras anunciar el Celta que rompía la vinculación con el Gran Peña, Bonilla considera que el grupo de jugadores que dirige “ha sabido reinventarse y ha aprovechado las circunstancias para crecer, y espero que en esta eliminatoria seamos capaces de demostrar el potencial que tenemos”.

El equipo vigués, sostiene su técnico, “ha recuperado esa intensidad, esa valentía por jugar la pelota y, aunque muchas veces no hemos sido capaces de ganar, es un equipo difícil de vencer, y ese es un aliciente sobre todo en una eliminatoria”.

Bonilla analiza a la Sarriana, un recién ascendido que consiguió clasificarse en la quinta plaza y convertirse en la revelación del grupo que lideró el Bergantiños: “El rival es un equipo muy organizado que sabe muy bien cuál es su estilo de juego, que ya lleva mucho tiempo con el mismo entrenador y que ha ido creciendo. Llega en un buen momento de forma porque ha tenido que luchar casi hasta el final del campeonato regular para clasificarse para el play-off de ascenso”.

Aunque el partido de vuelta se dispute en Barreiro, el entrenador del Celta C Gran Peña cree que su equipo no va a especular en Sarria. “Este equipo no saber ser conservador. Vamos a ir por la victoria pero el rival y el escenario es diferente, por lo que tendremos que disponer el equipo y la estrategia del partido para que sea lo mejor posible para nosotros. Que el partido de vuelta se juegue en nuestro campo es un aliciente porque si consigues un resultado bueno en la ida no diría que es una ventaja, pero mentalmente te hace estar más tranquilo”, apunta Bonilla, que no podrá contar con los lesionados Tobías Reclusa, Breogán Sío y Vicente de Andrade. También descarta la presencia de los que dieron el salto al primer filial, jugadores como Dela, Meixús, Antañón o Manu Fernández.

Por su parte, Jorge Cuesta también afronta esta eliminatoria con muchas ilusiones: “Demostraremos que podemos competir con cualquiera”, dijo el técnico vigués en El Progreso. Esta eliminatoria arranca esta tarde en Sarria.