Damián, estreno estelar como titular

Otro día inolvidable para Damián Rodríguez. Después de debutar en la élite el 15 de marzo en el Sánchez Pizjuán, el centrocampista ponteareano se estrenó ayer como titular y disputando su primer partido en Balaídos con el Celta. Después de protagonizar una excelente primera parte, con una asistencia de gol a Larsen, Damián vio una tarjeta amarilla que obligó a Giráldez a sustituirlo en el descanso. Pese a ello, el joven canterano vivió ayer uno de los días más felices de su carrera deportiva.

“Cuando se consiguen tres puntos, la verdad, estamos muy contentos. Era lo que queríamos y con ellos estamos más cerca del objetivo”, señaló Damián en referencia a que el Celta está cerca ya de asegurarse la permanencia en la máxima categoría. “Son unos puntos que nos dan mucha confianza para afrontar los cuatro partidos que nos quedan. Sabemos que está más cerca y que si jugamos así lo vamos a conseguir”, indicó.

Entre los cinco cambios que Giráldez introdujo en el once titular con respecto a los que jugaron en Mendizorroza, la mayor sorpresa fue la presencia de Damián Rodríguez, que acumula muchos partidos con el filial en Balaídos pero que nunca lo había hecho con el primer equipo. “La primera titularidad se la dedico a mi madre. Estoy muy contento”, subrayó el céltico antes de explicar el motivo de su sustitución al concluir la primera parte: “Fue una pena la tarjeta amarilla pero creo que me tenían que cambiar porque podíamos quedarnos con uno menos”.

Damián también pudo disfrutar del gran ambiente en Balaídos, que rozó los veinte mil aficionados en una jornada en la que el club se acordó de las madres de los futbolistas. Ellas fueron las elegidas para anunciar el once titular y también se hizo referencia a todas ellas cuando se anunció el once por megafonía. “Nunca había jugado en Balaídos con el primer equipo y la verdad que es un ambiente increíble”, comentó el centrocampista de Ponteareas, que tampoco se olvidó de una afición que celebró un triunfo que da tranquilidad en la recta final del campeonato. “Agradecemos el apoyo de la afición, no solo de hoy sino en toda la temporada y espero que sigan así en los partidos que quedan”, añadió Damián.